Amplia movilización desde Zona Sur para el encuentro del Papa con los jóvenes

Jóvenes de distintas localidades de la Zona Sur del Conurbano Bonaerense comenzaron a trasladarse y muchos de ellos ya se encuentran en el Monumento de los Españoles, donde se desarrollará esta noche el encuentro con el Papa León XIV. La convocatoria reúne a integrantes de parroquias, grupos scouts, Acción Católica y colegios parroquiales de la región. Desde las primeras horas del día, los participantes organizaron sus viajes en micros y en transporte público, incluido el Tren Roca, para llegar al lugar donde se realizará la actividad. La jornada contará con presentaciones musicales, testimonios, espacios de oración y un mensaje del Sumo Pontífice, cuya llegada está prevista para las 20.15. Entre los jóvenes de la región que participan de la organización se encuentra Candela, integrante de un grupo scout y del equipo de Cenáculo Parroquial de la parroquia San Cayetano de Burzaco, quien este martes se encuentra prestando servicio en el Monumento de los Españoles. En diálogo con El Diario Sur, la joven expresó su entusiasmo por la posibilidad de participar de las actividades de la visita papal, luego de haber colaborado también en el Cottolengo Don Orione de Claypole. "Muchísima emoción, por todo lo que estamos viviendo, todavía no puedo creer todo lo vivido en el cottolengo que gracias a Dios tuve la oportunidad de vivirlo y servir ahí, estoy muy agradecida por todo y dispuesta al servicio, mis expectativas son altas pero siempre esperando al llamado para servir", manifestó. Del mismo modo, expresó: “vinimos a este encuentro con nuestro Santo Padre, con la certeza que sera un momento histórico lleno de Dios y su gracia santificante, que nos confirme en la fe y el camino y mision como laicos de esta Iglesia sinodal”. Jóvenes de la Parroquia San Cayetano de Burzaco.

Por otra parte, decenas de jóvenes pertenecientes a la Parroquia La Anunciación de Luis Guillón ya están en las cercanías del Monumento a los Españoles a la espera de la llegada del Sumo Pontífice y su mensaje, que tendrá especial significación teniendo en cuenta la relación cercana que el Papa tenía con Francisco, su antecesor, y la cercanía que éste había logrado en su vínculo con los jóvenes católicos.

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En ese marco, una cantante que creció en Luis Guillón participará del encuentro con el Papa. Uno de los vínculos del encuentro con Esteban Echeverría será la participación de Athenas Venica, cantante de música católica que vivió durante su infancia y adolescencia en Luis Guillón y que este martes formará parte de la propuesta musical de la jornada. En diálogo con El Diario Sur, la cantante se refirió a los preparativos para las actividades de la visita papal. "Lo vivimos con mucha emoción, muy cansados también, porque han sido semanas muy intensas donde hemos dejado el alma, el corazón y el cuerpo", señaló. También recordó su vínculo con la región y envió un mensaje a los vecinos: "Un saludo a todas las personas de Zona Sur, que es donde viví hasta los 19 añitos, así que soy de ahí". Cómo será el encuentro del papa León XIV con los jóvenes en Palermo La actividad se realizará en el Monumento de los Españoles, ubicado en la intersección de las avenidas Del Libertador y Sarmiento, en Palermo. Según el cronograma difundido por el Gobierno porteño, los accesos se habilitaron a las 12 y las presentaciones musicales comenzarán a las 16. Además de Athenas, entre los artistas anunciados para la jornada se encuentran Nahuel Pennisi, Maggie Cullen y Valentino Merlo. El arribo de León XIV está previsto para las 20.15, cuando realizará un recorrido en el papamóvil desde la avenida Intendente Bullrich hasta el monumento. La finalización del encuentro está programada para las 22. La convocatoria está dirigida especialmente a jóvenes de entre 15 y 35 años, aunque también podrá asistir el público general. Quienes realizaron la inscripción previa recibieron un código QR para ingresar a sectores asignados, mientras que las personas que no se registraron podrán acceder por ingresos específicos.

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