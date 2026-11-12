San Vicente: el newcom de La Española clasificó al Torneo Argentino de Clubes

El equipo de newcom de la Asociación Española de San Vicente consiguió la clasificación al Torneo Argentino de Clubes, donde representará tanto al distrito como a la provincia de Buenos Aires. El equipo logró su lugar luego de una destacada participación en los torneos provinciales organizados por la Federación del Voleibol Argentino (FeVA), en los que se consagró campeón en dos oportunidades. La clasificación llegó después de finalizar en el segundo puesto del ranking general de la provincia de Buenos Aires, a tan solo un punto del primer lugar. De esta manera, el conjunto sanvicentino se aseguró un lugar en la competencia nacional, que reunirá a los clubes mejor posicionados de cada provincia.

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El Torneo Argentino de Clubes se disputará los días 20, 21 y 22 de noviembre en Trenque Lauquen. Además de definir al campeón nacional, el certamen tendrá un atractivo especial: otorgará plazas para el próximo Torneo Sudamericano, previsto para 2027. Antecedentes internacionales El equipo de San Vicente llega a esta instancia con una importante trayectoria en la disciplina. En 2025, La Española se consagró subcampeón sudamericano, un resultado que marcó uno de los hitos más importantes de su recorrido deportivo. Ahora, el plantel buscará volver a destacarse en una competencia de alcance nacional y conseguir una nueva clasificación internacional. El objetivo será sostener el buen rendimiento que mostró durante los torneos provinciales y llevar nuevamente el nombre de San Vicente a lo más alto del Newcom.

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