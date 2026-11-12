Alejandro Korn: terminó la primera etapa de la obra de la Escuela Secundaria N° 10

La construcción del nuevo edificio de la Escuela Secundaria N° 10 de Alejandro Korn, en el partido de San Vicente, completó su primera etapa. El establecimiento estará ubicado en la calle Buenos Aires 1360 y permitirá que la institución educativa cuente con una sede propia.
Según informó el Municipio de San Vicente, el intendente Nicolás Mantegazza recorrió las nuevas instalaciones acompañado por estudiantes, vecinos y representantes de la comunidad educativa, quienes pudieron conocer el avance de los trabajos.
La obra busca dar respuesta a una demanda de las familias de los barrios Los Naranjos y Matadero, que esperan la concreción del nuevo establecimiento educativo. La finalización de esta primera etapa representa un avance en el proyecto, aunque todavía resta completar la construcción para que el edificio pueda ser utilizado por la comunidad escolar.
Cómo será el nuevo edificio de la Secundaria N° 10 de Alejandro Korn
El nuevo establecimiento de la Escuela Secundaria N° 10 estará ubicado en Buenos Aires 1360, en Alejandro Korn, y tendrá como objetivo mejorar las condiciones en las que los estudiantes desarrollan sus actividades educativas.
De acuerdo con la información difundida por el Municipio, la construcción permitirá que la institución disponga de instalaciones propias para el dictado de clases y las demás actividades escolares.
La iniciativa está destinada especialmente a la comunidad educativa de los barrios Los Naranjos y Matadero, donde las familias esperan contar con un establecimiento que responda a las necesidades de los estudiantes de la zona.
Durante la recorrida por el edificio, Mantegazza estuvo acompañado por integrantes de la comunidad educativa y vecinos, que pudieron observar las instalaciones correspondientes a la primera etapa de la construcción.
Obras de infraestructura educativa en San Vicente
La construcción de la Secundaria N° 10 forma parte de las intervenciones de infraestructura educativa que lleva adelante el Municipio de San Vicente con el objetivo de ampliar los espacios destinados a la enseñanza en el distrito.
Desde la administración municipal señalaron que el proyecto apunta a mejorar las condiciones de aprendizaje y ampliar la infraestructura disponible para los estudiantes de Alejandro Korn.}
Por el momento, la información oficial confirma la finalización de la primera etapa de la obra, pero no precisa cuándo estarán terminados los trabajos restantes ni la fecha prevista para la inauguración del establecimiento.
Leé también: La vecina de Monte Grande que participó del encuentro del Papa con el mundo del trabajo: "Crítico del gobierno"