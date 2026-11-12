Alejandro Korn: terminó la primera etapa de la obra de la Escuela Secundaria N° 10

La construcción del nuevo edificio de la Escuela Secundaria N° 10 de Alejandro Korn, en el partido de San Vicente, completó su primera etapa. El establecimiento estará ubicado en la calle Buenos Aires 1360 y permitirá que la institución educativa cuente con una sede propia.

Según informó el Municipio de San Vicente, el intendente Nicolás Mantegazza recorrió las nuevas instalaciones acompañado por estudiantes, vecinos y representantes de la comunidad educativa, quienes pudieron conocer el avance de los trabajos.

El nuevo edificio de la Secundaria N°10 de San Vicente.

La obra busca dar respuesta a una demanda de las familias de los barrios Los Naranjos y Matadero, que esperan la concreción del nuevo establecimiento educativo. La finalización de esta primera etapa representa un avance en el proyecto, aunque todavía resta completar la construcción para que el edificio pueda ser utilizado por la comunidad escolar.

Cómo será el nuevo edificio de la Secundaria N° 10 de Alejandro Korn

El nuevo establecimiento de la Escuela Secundaria N° 10 estará ubicado en Buenos Aires 1360, en Alejandro Korn, y tendrá como objetivo mejorar las condiciones en las que los estudiantes desarrollan sus actividades educativas.