Las chicas del colegio San José de San Vicente que cantaron frente al Papa: "Fue algo único"

Seis alumnas de primaria del Instituto San José de San Vicente tuvieron una participación especial en la despedida del Papa León XIV en el aeropuerto de Ezeiza. Junto a estudiantes de Glew, integraron un coro que se formó especialmente para cantarle al Pontífice durante su partida. Mariela Ameri, maestra de sexto grado y docente de la institución desde hace 15 años, fue una de las acompañantes del grupo y vivió de cerca la emoción de las chicas, que estaban muy ansiosas por el encuentro. Las alumnas de primero, cuarto, quinto y sexto grado de San Vicente que le cantaron al Papa fueron Joaquina Fernándes de Sá Giannoni, Malena Pucheta, Lourdes Alma Ubeda, Ludueña Catalina, Lola Catalina Garcia y Julian Cea. La canción que interpretaron fue “Alma misionera”.

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La historia comenzó unos días antes, cuando Micaela Erratchu, la catequista de los estudiantes, les contó que había sido elegida para cantar en la despedida del Papa. La noticia fue recibida con una enorme alegría en el aula: todos la felicitaron y la aplaudieron por la oportunidad. Mariela se enteró de que también podría acompañarla mientras estaba en Tandil, donde había viajado con los chicos para participar de un campamento catequístico. Allí, surgió la posibilidad de que la docente estuviera presente. “La alegría fue enorme, la abracé y lloré”, recordó sobre aquel momento. El día de la despedida también tuvo sus complicaciones. Llegar al aeropuerto fue difícil por los controles de seguridad y el grupo finalmente ingresó directamente a la pista, donde pudieron vivir el encuentro desde muy cerca. Ver publicación en Instagram “Tener al Papa tan, pero tan cerca fue algo único. No se puede explicar la emoción que uno siente en ese momento”, contó Mariela. La docente describió la jornada como una experiencia atravesada por sensaciones difíciles de poner en palabras. “Es como una energía que te envuelve, algo único, mágico. Se siente mucha paz también, una alegría enorme”, expresó.

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