Clínica Monte Grande dará una jornada gratuita por el Día Mundial de la Diabetes

En el marco del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora cada 14 de noviembre, Clínica Monte Grande y Canning Health Institute organizarán una jornada de concientización y prevención en Monte Grande. La propuesta incluirá charlas informativas, una clase de gimnasia adaptada, sorteos y un catering saludable para los asistentes. La actividad se realizará este sábado 14 de noviembre y buscará acercar información sobre la diabetes, la prediabetes y la importancia de la detección temprana. Para participar será necesario inscribirse previamente. En la previa del encuentro, las médicas Tamara Gerkovic y Carina Fernández explicaron por qué es fundamental realizar controles periódicos, cuáles son los factores de riesgo y qué cambios en los hábitos cotidianos pueden ayudar a prevenir la enfermedad. Gerkovic es médica diabetóloga y trabaja en el Hospital Santa Marina, en el Departamento de Diabetes, y en Clínica Monte Grande. Fernández es especialista en Medicina Familiar, Diabetes y Obesidad, dirige el Programa de Obesidad, Diabetes y Cardiometabolismo de Clínica Monte Grande y Canning Health Institute, y también trabaja en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Diabetes: por qué es importante detectarla a tiempo Bajo el lema "Acción temprana contra la diabetes", las especialistas advirtieron que la enfermedad puede desarrollarse durante años sin presentar síntomas. Por eso, remarcaron la necesidad de realizar controles de salud incluso cuando una persona se siente bien. "Temprano implica que uno se adelante a la aparición de los síntomas. Muchas veces la diabetes está presente en los pacientes mucho antes de que el paciente tenga síntomas", explicaron. Según señalaron, de acuerdo con la Federación Internacional de Diabetes, 252 millones de personas tienen diabetes y no lo saben. Las médicas indicaron que la enfermedad puede permanecer asintomática durante un período prolongado. En ese tiempo, pueden producirse alteraciones en el funcionamiento del organismo, como la resistencia a la insulina y la acumulación de glucosa en la sangre. "Es una enfermedad silenciosa, es asintomática por un tiempo", explicaron. También advirtieron que, cuando llega el diagnóstico, algunas personas ya pueden presentar complicaciones.

Publicidad

En cuanto a los controles preventivos, señalaron que en Argentina se recomienda comenzar con estudios de glucemia a los 45 años en personas asintomáticas. Sin embargo, quienes tienen factores de riesgo deben consultar antes. Entre esos factores mencionaron el sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo y los antecedentes familiares directos de diabetes, como tener padre, madre o hermanos con la enfermedad. Cuáles son los síntomas y factores de riesgo de la diabetes Aunque la diabetes puede no presentar señales en sus primeras etapas, las especialistas identificaron cuatro manifestaciones que deben motivar una consulta médica: aumento de la cantidad de veces que una persona orina, sed excesiva, hambre intensa y pérdida de peso. Estos síntomas se conocen como las "4P": poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. Sin embargo, remarcaron que no es necesario esperar a que aparezcan para realizarse estudios. Una persona puede tener alteraciones en los niveles de glucosa sin experimentar síntomas. Para detectar la enfermedad, en Argentina se solicita habitualmente un análisis de glucemia, que mide el nivel de azúcar en sangre. Las médicas aclararon que un único resultado no alcanza para confirmar el diagnóstico: se necesitan dos valores alterados en momentos diferentes. También hicieron referencia a las personas que tuvieron diabetes gestacional. En esos casos, recomendaron realizar un control entre la cuarta y la duodécima semana después del parto para evaluar si la alteración de la glucemia continúa. Luego, deben mantenerse controles periódicos, generalmente una vez al año. Las especialistas también relacionaron el aumento de los casos con los cambios en los hábitos cotidianos: menos actividad física, mayor tiempo frente a las pantallas, trabajos sedentarios y un incremento del consumo de alimentos ultraprocesados. El miedo y la culpa, barreras para consultar Más allá de los aspectos médicos, Gerkovic y Fernández advirtieron sobre el impacto que tienen el miedo y el estigma en las personas que reciben un diagnóstico de diabetes.

Publicidad