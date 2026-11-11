Bentonia Home abrirá un nuevo local en Monte Grande: tendrá artículos de decoración, bazar y textiles

La firma familiar Bentonia Home inaugurará el próximo sábado 14 de noviembre un nuevo local en Monte Grande. El comercio, dedicado a la venta de artículos textiles para el hogar, bazar y decoración, abrirá sus puertas en Boulevard Buenos Aires 161, en un espacio de mayores dimensiones que permitirá ampliar su propuesta comercial.
La apertura implicará el traslado de la sucursal que actualmente funciona en Vicente López 470. De esta manera, la empresa continuará contando con dos puntos de venta en Monte Grande, ya que también mantendrá su local ubicado en Alem 390.
Según informaron desde Bentonia Home, el objetivo de la mudanza es ofrecer un espacio más amplio y cómodo para los clientes, donde puedan encontrar diferentes productos destinados al equipamiento y la decoración de los distintos ambientes de la casa.
Una nueva propuesta comercial en el centro de Monte Grande
El nuevo local reunirá artículos textiles para el hogar, productos de bazar y elementos decorativos. La intención de la firma es concentrar estas categorías en un mismo espacio y ampliar las alternativas disponibles para quienes buscan renovar o equipar sus viviendas.
Uno de los aspectos que destaca la empresa es su trabajo con fabricantes nacionales, algunos de los cuales elaboran productos exclusivos para Bentonia Home. A través de estos acuerdos, la firma busca ofrecer artículos de diferentes diseños a precios competitivos.
Desde el comercio señalaron que la propuesta también apunta a que los vecinos de Monte Grande y otras localidades de la Zona Sur puedan acceder a una mayor variedad de productos sin necesidad de trasladarse hasta la Ciudad de Buenos Aires.
La apertura del nuevo local forma parte del proceso de crecimiento de esta pyme familiar, que apuesta por ampliar su presencia comercial en el centro de Monte Grande.
La inauguración está prevista para el sábado 14 de noviembre en Boulevard Buenos Aires 161. Quienes deseen conocer más sobre los productos de la firma pueden consultar su cuenta de Instagram, @bentoniahome.
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