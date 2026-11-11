Bentonia Home abrirá un nuevo local en Monte Grande: tendrá artículos de decoración, bazar y textiles

La firma familiar Bentonia Home inaugurará el próximo sábado 14 de noviembre un nuevo local en Monte Grande. El comercio, dedicado a la venta de artículos textiles para el hogar, bazar y decoración, abrirá sus puertas en Boulevard Buenos Aires 161, en un espacio de mayores dimensiones que permitirá ampliar su propuesta comercial.

La apertura implicará el traslado de la sucursal que actualmente funciona en Vicente López 470. De esta manera, la empresa continuará contando con dos puntos de venta en Monte Grande, ya que también mantendrá su local ubicado en Alem 390.

Según informaron desde Bentonia Home, el objetivo de la mudanza es ofrecer un espacio más amplio y cómodo para los clientes, donde puedan encontrar diferentes productos destinados al equipamiento y la decoración de los distintos ambientes de la casa.