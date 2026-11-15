Definiciones en el hockey de Zona Sur: Monte Grande RC descendió a la D

Los clubes de la región disputaron los repechajes y los playoffs del Torneo Metropolitano de hockey. Monte Grande RC perdió ante el SIC B y descendió, mientras qu Lomas Athletic perdieron ante GEBA en la semifinal y Tristán Suárez no pudo conseguir el ascenso.
Descenso para Monte Grande
El conjunto de Esteban Echeverría perdió por 1 a 0 sobre el final del partido ante SIC B en el repechaje por la permanencia en la Primera C. Monte Grande necesitaba un empate para mantener la categoría por ventaja deportiva, el encuentro fue muy disputado desde el lado defensivo ya que ninguno de los dos pudieron tener situaciones claras de gol.
Sin embargo, a minutos de finalizar el partido y cuando parecía que Monte Grande lograba la permanencia, sufrió un gol de penal que lo condenó al descenso.
El conjunto de Esteban Echeverría, por mínimos detalles descendió a la Categoría D del Metropolitano y buscará volver lo antes posible a la C en el 2027.
Tristán Suárez estuvo cerca
Las Monas de Tristán Suárez B empataron 1 a 1 ante Universitario de la Plata D y con un global de 5 a 2 en contra no pudo conseguir el ascenso.
Tristán Suárez B a pesar de no poder lograr el objetivo, construyó un equipo que por segundo año consecutivo clasificó a instancias de playoffs y que para la próxima temporada buscará tener revancha.
Lomas, sin final
El Tricolor tras no sacarse diferencias frente a GEBA en los 60 minutos regulares, perdió la semifinal de los playoffs por shooutouts 3 a 2. Las Conejas por segunda temporada vuelven a quedarse a las puertas de volver a una final del Metropolitano. Por otro lado, la Quinta categoría de Lomas logró el campeonato tras vencer en la final a Santa Bárbara por shooutouts al igual 2 a 2 en los 60 minutos.
* Goles de Lomas: Simona Rapalini y Victoria Pandolfo.