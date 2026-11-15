Definiciones en el hockey de Zona Sur: Monte Grande RC descendió a la D

Los clubes de la región disputaron los repechajes y los playoffs del Torneo Metropolitano de hockey. Monte Grande RC perdió ante el SIC B y descendió, mientras qu Lomas Athletic perdieron ante GEBA en la semifinal y Tristán Suárez no pudo conseguir el ascenso.

Descenso para Monte Grande

El conjunto de Esteban Echeverría perdió por 1 a 0 sobre el final del partido ante SIC B en el repechaje por la permanencia en la Primera C. Monte Grande necesitaba un empate para mantener la categoría por ventaja deportiva, el encuentro fue muy disputado desde el lado defensivo ya que ninguno de los dos pudieron tener situaciones claras de gol.

Sin embargo, a minutos de finalizar el partido y cuando parecía que Monte Grande lograba la permanencia, sufrió un gol de penal que lo condenó al descenso.

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