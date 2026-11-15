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Definiciones en el hockey de Zona Sur: Monte Grande RC descendió a la D

Monte Grande no pudo mantener la categoría al perder de forma agónica con SIC B. Lomas Athletic se quedó sin la chance de llegar a la final.

Por Redacción El Diario Sur
· 1 min lectura
Jugadoras de hockey compiten en un partido, una intenta controlar la bocha mientras la otra la marca.
Monte Grande RC no pudo en el partido por la permanencia.

Los clubes de la región disputaron los repechajes y los playoffs del Torneo Metropolitano de hockey. Monte Grande RC perdió ante el SIC B y descendió, mientras qu Lomas Athletic perdieron ante GEBA en la semifinal y Tristán Suárez no pudo conseguir el ascenso.

Descenso para Monte Grande

El conjunto de Esteban Echeverría perdió por 1 a 0 sobre el final del partido ante SIC B en el repechaje por la permanencia en la Primera C. Monte Grande necesitaba un empate para mantener la categoría por ventaja deportiva, el encuentro fue muy disputado desde el lado defensivo ya que ninguno de los dos pudieron tener situaciones claras de gol.

Sin embargo, a minutos de finalizar el partido y cuando parecía que Monte Grande lograba la permanencia, sufrió un gol de penal que lo condenó al descenso.

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El conjunto de Esteban Echeverría, por mínimos detalles descendió a la Categoría D del Metropolitano y buscará volver lo antes posible a la C en el 2027.

Tristán Suárez estuvo cerca

Las Monas de Tristán Suárez B empataron 1 a 1 ante Universitario de la Plata D y con un global de 5 a 2 en contra no pudo conseguir el ascenso.

Grupo de jugadoras y aficionados posando en un evento deportivo al aire libre, rodeados de árboles y banderas.
Tristán Suárez tuvo una campaña estelar pero no alcanzó.

Tristán Suárez B a pesar de no poder lograr el objetivo, construyó un equipo que por segundo año consecutivo clasificó a instancias de playoffs y que para la próxima temporada buscará tener revancha.

Lomas, sin final

El Tricolor tras no sacarse diferencias frente a GEBA en los 60 minutos regulares, perdió la semifinal de los playoffs por shooutouts 3 a 2. Las Conejas por segunda temporada vuelven a quedarse a las puertas de volver a una final del Metropolitano. Por otro lado, la Quinta categoría de Lomas logró el campeonato tras vencer en la final a Santa Bárbara por shooutouts al igual 2 a 2 en los 60 minutos.

Jugadoras de hockey compiten en un partido, una arquera cae mientras intenta detener la pelota.
Lomas se quedó en las puertas de la final.

* Goles de Lomas: Simona Rapalini y Victoria Pandolfo.

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