Un jugador de San Martín de Burzaco recibió un disparo en una de sus piernas y está internado

Según pudo averiguar El Diario Sur a través de fuentes cercanas al futbolista, el hecho ocurrió cuando intentó intervenir para detener un intercambio de golpes entre sus “conocidos”. En esas circunstancias, recibió un impacto de bala en la parte posterior del muslo izquierdo , a la altura del isquiotibial.

Rodrigo Díaz, jugador de San Martín de Burzaco , permanece internado desde este lunes 9 de noviembre luego de recibir un disparo en una de sus piernas cuando intentaba separar una pelea en Virrey del Pino. El atacante debió ser intervenido quirúrgicamente de urgencia y aguarda su evolución.

El proyectil ingresó por esa zona y salió por la parte interna de la pierna. A raíz de esto, los médicos resolvieron operarlo de urgencia y actualmente siguen de cerca su evolución para determinar cómo continuará el tratamiento. De acuerdo al parte oficial, existe la posibilidad de que deba ser sometido a una nueva intervención quirúrgica.

Por otra parte, allegados a Díaz, quien llegó este año a la institución de Almirante Brown y tiene contrato hasta fines de diciembre, aclararon a este medio que no estaba disputando un partido por dinero al momento del episodio, como comenzó a “circular falsamente en las últimas horas en redes sociales”.

El futbolista pidió donaciones de sangre

En ese marco, el propio jugador utilizó sus redes sociales para solicitar donadores de sangre y pedir colaboración para atravesar su recuperación. A través de una historia publicada en Instagram, indicó los datos necesarios para quienes quieran acercarse a ayudar: “Es importante que digan mi nombre y apellido, que estoy internado en la habitación 201. ¡Gracias!”.