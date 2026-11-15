Prevén cortes en el servicio de agua en varios puntos de Zona Sur por obras de AySA

AySA realizará trabajos de mejora y mantenimiento en redes de agua potable entre el lunes y el viernes en distintos sectores de la zona sur del conurbano bonaerense, tareas que podrían generar inconvenientes en el servicio,.

La empresa informó que las intervenciones forman parte del Plan Integral de Mejora y Mantenimiento que se desarrolla en distintos puntos de su área de concesión con el objetivo de optimizar la distribución de agua potable.

Según el itinerario expuesto, las tareas se realizarán durante cinco jornadas, de 8 a 18, entre ellos, en el sector comprendido por las calles Gallo, Levalle, Cerrito y avenida Almirante Brown, que incluye espacios de Banfield, Lomas de Zamora y Temperley.

Además, durante la noche del martes 17 y la madrugada del miércoles 18 de noviembre podrían registrarse dificultades en algunas zonas de Ingeniero Budge, Villa Albertina, Banfield y Lomas de Zamora, algo que está previsto desde las 23 hasta las 9 del día siguiente.