Prevén cortes en el servicio de agua en varios puntos de Zona Sur por obras de AySA

AySA realizará trabajos de mejora y mantenimiento en redes de agua potable entre el lunes y el viernes en distintos sectores de la zona sur del conurbano bonaerense, tareas que podrían generar inconvenientes en el servicio,.
La empresa informó que las intervenciones forman parte del Plan Integral de Mejora y Mantenimiento que se desarrolla en distintos puntos de su área de concesión con el objetivo de optimizar la distribución de agua potable.
Según el itinerario expuesto, las tareas se realizarán durante cinco jornadas, de 8 a 18, entre ellos, en el sector comprendido por las calles Gallo, Levalle, Cerrito y avenida Almirante Brown, que incluye espacios de Banfield, Lomas de Zamora y Temperley.
Además, durante la noche del martes 17 y la madrugada del miércoles 18 de noviembre podrían registrarse dificultades en algunas zonas de Ingeniero Budge, Villa Albertina, Banfield y Lomas de Zamora, algo que está previsto desde las 23 hasta las 9 del día siguiente.
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El cronograma también contempla intervenciones en Almirante Brown, en ese caso del martes 17 al viernes 20, de 8 a 18, en el área delimitada por Melian, avenida Monteverde, José Ingenieros y Pino, entre Burzaco y Malvinas Argentinas.
En otros puntos de Zona Sur
En Esteban Echeverría las labores se extenderán el martes 17 y el jueves 19 en un breve lapso de 8 a 12, en la zona de Arana, Matienzo, Alem y avenida Pedro Suárez, en Monte Grande y Luis Guillón, mientras que el miércoles 18, de 9 a 17, los trabajos estarán supeditados al área comprendida por Camino de la Ribera, Elizalde, General Paz, Ruta Provincial 4, Rojas, Lavarden y Laguna Rocha entre Monte Grande, Luis Guillón y 9 de Abril.
Finalmente, en Ezeiza las labores serán del martes 17 al jueves 19, de 8 a 16, en el sector delimitado por Lynch, Matienzo, Dean Funes y Quito, con alcance en Spegazzini y Tristán Suárez.
Desde AySA señalaron que las intervenciones permitirán mejorar la distribución de agua potable y tendrán un impacto favorable en la prestación del servicio.
Así la situación, ante posibles inconvenientes o consultas, los usuarios pueden comunicarse con la empresa a través de los siguientes canales: WhatsApp al 11-5984-5794; Instagram al usuario @aysa.oficial y Facebook a AySA.Argentina, en ambos canales funcionando de 6 a 24.