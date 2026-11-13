Un bombero de Almirante Brown subió el edificio más alto de Latinoamérica en competencia con 37 grados: pura garra

Maximiliano Villalba, integrante de los Bomberos Voluntarios de Almirante Brown, completó la carrera vertical del Sky Costanera, el edificio más alto de Latinoamérica, realizada el 8 de noviembre en Santiago de Chile. El vecino de Adrogué terminó el recorrido de 62 pisos en 22 minutos y 5 segundos y quedó entre los 100 mejores participantes de la competencia. Según indicó ante El Diario Sur en Vivo, debió realizar la subida completamente equipado, con el casco, las botas, el equipo estructural y el respiratorio: “En total, cargué entre 15 y 18 kilos”. Además, destacó la exigencia de la prueba y el esfuerzo que implicó completar el recorrido a ese ritmo: “Este año nos tocó competir con muchísimo calor. Me tocó subir a mí a las 8:15, estábamos arriba de 37 grados de temperatura y se hizo difícil. Muchos no llegaron a completar”. La competencia reunió a más de 2.500 bomberos de distintos países y Villalba terminó en el puesto 93 de la clasificación general. De esta manera, alcanzó el sexto lugar en su categoría y, según afirmó, quedó segundo entre los representantes argentinos.

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Es vecino de Adrogué y está en el Cuartel Central. La preparación Para llegar en condiciones a la competencia, el vecino de Adrogué comenzó a entrenar en mayo junto a una preparadora física personal. Durante aproximadamente seis meses realizó un trabajo progresivo enfocado en la fuerza, la potencia de piernas y la explosividad. También contó con el acompañamiento de una nutricionista. La preparación está vinculada con las exigencias de su trabajo. En ese marco, recordó que deben afrontar intervenciones en edificios y estructuras elevadas, para las que necesitan contar con una buena condición física: “Un bombero, cuando trabaja en incendios, está subiendo con un equipamiento y un peso de aproximadamente 30 kilos por encima de nuestro propio cuerpo”. Una carrera para concientizar sobre la donación de órganos La competencia tiene un propósito solidario. De acuerdo a lo que sostuvo, ls organizada por la Fundación Corremos por la Vida junto a los bomberos de Santiago de Chile y busca generar conciencia sobre la importancia de la donación de órganos. Como parte de la iniciativa, cada participante llevaba en su casco o equipo una fotografía de una persona que se encuentra en lista de espera para recibir un trasplante. De Almirante Brown también participó Soledad Ibáñez, compañera de la institución, quien viajó junto a él.

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