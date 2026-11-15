Pucará y Lomas Athletic se enfrentarán en la final de la Intermedia de rugby

En la jornada de semifinales de las distintas categorías de la Primera A que se desarrolló en el club Pucará, el Rojo logró vencer a Curupayti y se metió como finalista de la categoría Intermedia del rugby. Por otro lado, Lomas Athletic hizo lo mismo con San Luis y ambos disputarán el clásico el próximo sábado. Además, por la Primera C, Lanús Rugby Club venció a Luján y clasificó al juego decisivo.

Festejo en casa para Pucará

El Rojo venció por 27 a 17 a Curupayti en un gran partido que lo clasificó a la final del campeonato. El encuentro había comenzado con el conjunto azulgrana anotando los primeros puntos de la tarde con un penal. El apertura de Pucará, Santiago Cid, empató con un penal a los palos y el Rojo tomaría la ventaja con una gran circulación de pases que encontró al wing derecho Martiniano Forgi, quien se escabulló para anotar el primer try de Pucará. Más adelante, luego de un scrum, Santiago Cid amagó a varios jugadores de la defensa del visitante y apoyó la pelota en el ingoal para sumar otro try para el Rojo. Pucará se fue al descanso con un 17 a 3 de ventaja, en una pareja primera parte.

En el segundo tiempo, los forwards de Pucará se encargaron de defender a un Curupayti que había salido a buscar dar vuelta el resultado y que, tras atacar con el maul y de pick and go, anotaba su primer try. El partido se trabó por parte de los dos equipos, con muchos penales que no permitieron un juego fluido; sin embargo, los de Hurlingham, con más iniciativa y de una jugada calcada a la primera anotación, volvieron a convertir un try y se pondrían a tres puntos. Sin embargo, cuando parecía que el envión anímico era para Curupayti, el medio scrum de Pucará, Valentín Hernán, le pasó la pelota al número 12, Juan Resua, que rompió la línea de tackle y con un excelente amague pudo anotar el try que sentenció el partido y el pase a la final del Rojo.

Prevén cortes en el servicio de agua por obras de AySA

Tries convertidos de Pucará: Martiniano Forgi, Santiago Cid y Juan Resua.

Penales y conversiones: Santiago Cid aportó tres conversiones y dos penales.

Preintermedia: Pucará 25 – 10 San Cirano

Pre B: Pucará 32 – 46 Olivos