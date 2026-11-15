Pucará y Lomas Athletic se enfrentarán en la final de la Intermedia de rugby

En la jornada de semifinales de las distintas categorías de la Primera A que se desarrolló en el club Pucará, el Rojo logró vencer a Curupayti y se metió como finalista de la categoría Intermedia del rugby. Por otro lado, Lomas Athletic hizo lo mismo con San Luis y ambos disputarán el clásico el próximo sábado. Además, por la Primera C, Lanús Rugby Club venció a Luján y clasificó al juego decisivo.
Festejo en casa para Pucará
El Rojo venció por 27 a 17 a Curupayti en un gran partido que lo clasificó a la final del campeonato. El encuentro había comenzado con el conjunto azulgrana anotando los primeros puntos de la tarde con un penal. El apertura de Pucará, Santiago Cid, empató con un penal a los palos y el Rojo tomaría la ventaja con una gran circulación de pases que encontró al wing derecho Martiniano Forgi, quien se escabulló para anotar el primer try de Pucará. Más adelante, luego de un scrum, Santiago Cid amagó a varios jugadores de la defensa del visitante y apoyó la pelota en el ingoal para sumar otro try para el Rojo. Pucará se fue al descanso con un 17 a 3 de ventaja, en una pareja primera parte.
En el segundo tiempo, los forwards de Pucará se encargaron de defender a un Curupayti que había salido a buscar dar vuelta el resultado y que, tras atacar con el maul y de pick and go, anotaba su primer try. El partido se trabó por parte de los dos equipos, con muchos penales que no permitieron un juego fluido; sin embargo, los de Hurlingham, con más iniciativa y de una jugada calcada a la primera anotación, volvieron a convertir un try y se pondrían a tres puntos. Sin embargo, cuando parecía que el envión anímico era para Curupayti, el medio scrum de Pucará, Valentín Hernán, le pasó la pelota al número 12, Juan Resua, que rompió la línea de tackle y con un excelente amague pudo anotar el try que sentenció el partido y el pase a la final del Rojo.
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Tries convertidos de Pucará: Martiniano Forgi, Santiago Cid y Juan Resua.
Penales y conversiones: Santiago Cid aportó tres conversiones y dos penales.
Preintermedia: Pucará 25 – 10 San Cirano
Pre B: Pucará 32 – 46 Olivos
Pre C: Pucará 15 – 21 San Luis
Pre D: Pucará 24 – 23 San Cirano
Lomas, con lo justo
En la otra semifinal, el Tricolor venció de manera agónica a San Luis por 19 a 18 y se convirtió en el segundo finalista. El partido entre Lomas y el conjunto platense fue un encuentro muy disputado desde lo físico; los forwards de los dos equipos fueron los protagonistas del encuentro, tackleando y defendiendo cada formación, maul y scrum que hubo. Fue tan así que la primera parte terminaría en un empate de 3 a 3 con un penal anotado por Santiago Berisso para Lomas.
En la segunda parte, San Luis anotaría el primer try del encuentro a los cinco minutos. Sin embargo, el Tricolor reaccionaría y, con dos tries de maul —uno hecho por Francisco Oliva Zanna y el otro de la mano de Joaquín García—, daría vuelta el resultado y pondría en ventaja por primera vez en el encuentro al conjunto de Lomas Athletic. Luego, San Luis casi al instante respondió con un penal convertido. Berisso anotaba de nuevo otro penal que dejaba por cinco puntos adelante al Tricolor. Pero, el equipo de La Plata, a falta de menos de diez minutos, tras varios intentos de maul con un try penal lograban anotar siete puntos y se pusieron en ventaja sobre Lomas.
El conjunto Tricolor tenía que salir a buscar la ventaja de un penal sin ningún error para lograr dar vuelta el resultado. Sacó del medio y, después de recuperar la pelota y con un scrum que terminó en penal para Lomas, Santiago Berisso apuntó a los palos y convirtió de manera agónica en la última jugada del partido para clasificar al Tricolor a la final por el título de la Intermedia.
Tries convertidos: Joaquín García y Francisco Oliva Zanna.
Penales y conversiones: Santiago Berisso aportó tres penales y una conversión.
Preintermedia: Lomas AC 23 – 29 San Luis
El clásico del sur entre Pucará y Lomas Athletic se disputará el próximo sábado, con sede y horario a confirmar por la URBA.
Los Vikingos, con goleada
Los Vikingos vencieron a Luján por 53 a 38 y serán otro de los clubes de la región que buscará el título en La Plata la próxima semana. En un primer tiempo de ida y vuelta, Lanús supo tomar la iniciativa anotando el primer try del encuentro; sin embargo, los dos equipos se repartirían puntos durante la primera mitad, mientras que el conjunto vikingo se iría al descanso con el marcador arriba por 29 a 17.
El segundo tiempo sería un calco de la primera parte, con los dos equipos jugando a un gran nivel de intensidad en el que el juego ofensivo hizo que ambos anotaran muchos puntos. Luján, a falta de 10 minutos y gracias a un try y una conversión, logró ponerse a tan solo un punto abajo en el marcador. Lanús pudo estirar la ventaja y, anotando dos tries sobre el final del partido, selló su pase a la final, donde se enfrentará a San Carlos, con sede y horario a confirmar por la URBA.
Preintermedia: Lanús Rugby Club 19 – 28 Los Molinos
Pre B: Lanús Rugby Club 15 – 20 San Carlos