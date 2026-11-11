Últimos días para inscribirse a las carreras de la UNaB para 2027

La Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) transita los últimos días de preinscripción para el ciclo lectivo 2027. Las personas interesadas en comenzar una carrera universitaria el próximo año tienen tiempo hasta este viernes 13 de noviembre para completar el trámite, que se realiza de manera online. Según informó la institución, la convocatoria comprende las carreras de grado y pregrado, con excepción de la Licenciatura en Enfermería, cuyo período de inscripción se desarrolló entre el 26 y el 27 de octubre y ya finalizó. Qué carreras se pueden estudiar La oferta académica para el próximo ciclo lectivo incluye licenciaturas, tecnicaturas y un ciclo de complementación curricular. Entre las carreras de grado disponibles se encuentran las licenciaturas en Administración, Ciencia Política, Ciencias de Datos y Logística y Transporte. Por su parte, las tecnicaturas abiertas a la preinscripción son Acompañamiento Terapéutico, Automatización y Control, Ciencias de Datos, Comunicación Digital, Diseño y Desarrollo de Producto, Gestión de las Organizaciones, Logística y Transporte, Programación y Prótesis Dental.

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Las inscripciones son virtuales. La propuesta académica también contempla el ciclo de complementación curricular de la Licenciatura en Enseñanza de la Matemática. Su oferta está vinculada con áreas como el trabajo, la tecnología y la producción, además de las necesidades de la comunidad y las oportunidades de desarrollo de Almirante Brown y la región. La UNaB tiene más de 5.000 estudiantes Desde su puesta en marcha, a fines de 2019, la Universidad Nacional Guillermo Brown alcanzó más de 5.000 estudiantes y cerca de 600 graduados. El crecimiento de la universidad también se refleja en la ampliación de su propuesta académica y en las obras de infraestructura que se desarrollan en su Campus de Burzaco. Allí se construyen nuevos espacios destinados a la formación, la investigación y el desarrollo tecnológico. Hay cerca de 600 graduados. Otro de los datos destacados por la UNaB es que dos de cada tres graduados son los primeros integrantes de sus familias en obtener un título universitario. Además de las carreras, el establecimiento desarrolla proyectos de extensión e investigación, mantiene vínculos con instituciones e industrias de la región y lleva adelante programas para acercar la universidad a distintos barrios.

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