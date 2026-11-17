Esteban Echeverría fue sede por primera vez de la Jornada Federal de Asesoramiento Notarial Comunitario, una iniciativa que se desarrolla simultáneamente en distintas ciudades del país para acercar el trabajo de los escribanos a la comunidad. La propuesta tuvo una buena respuesta de los vecinos, que se acercaron a la Plaza Mitre de Monte Grande para realizar consultas y recibir orientación gratuita.

La actividad contó con la participación de seis escribanos del partido, que estuvieron disponibles para responder las inquietudes de quienes se acercaron durante la jornada. Pese al poco tiempo que hubo para difundir la convocatoria, la concurrencia fue importante y dejó un balance positivo entre los organizadores.

"Estuvo todo muy lindo, hubo mucha gente consultando pese al poco tiempo que pudimos hacer difusión y vinieron seis colegas del partido a responder las consultas", destacó Romina Buján, escribana del Registro N° 10 de Esteban Echeverría e integrante de la Junta Ejecutiva del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires por la Delegación Lomas de Zamora.