Esteban Echeverría fue sede por primera vez de la Jornada Federal de Asesoramiento Notarial Comunitario, una iniciativa que se desarrolla simultáneamente en distintas ciudades del país para acercar el trabajo de los escribanos a la comunidad. La propuesta tuvo una buena respuesta de los vecinos, que se acercaron a la Plaza Mitre de Monte Grande para realizar consultas y recibir orientación gratuita.
La actividad contó con la participación de seis escribanos del partido, que estuvieron disponibles para responder las inquietudes de quienes se acercaron durante la jornada. Pese al poco tiempo que hubo para difundir la convocatoria, la concurrencia fue importante y dejó un balance positivo entre los organizadores.
"Estuvo todo muy lindo, hubo mucha gente consultando pese al poco tiempo que pudimos hacer difusión y vinieron seis colegas del partido a responder las consultas", destacó Romina Buján, escribana del Registro N° 10 de Esteban Echeverría e integrante de la Junta Ejecutiva del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires por la Delegación Lomas de Zamora.
La escribana también expresó su satisfacción por haber podido participar de una propuesta que tiene alcance nacional. "Estuvimos muy felices de poder participar en una jornada que es federal, se realiza en cada ciudad y cabeceras de partidos posibles", señaló.
Acercar el notariado a los vecinos
Uno de los principales objetivos de la jornada fue dar a conocer el trabajo que realizan los escribanos más allá de las intervenciones vinculadas con operaciones inmobiliarias o certificaciones. Durante el encuentro, los vecinos pudieron plantear dudas sobre diferentes situaciones de la vida cotidiana y recibir asesoramiento profesional.
En ese sentido, Buján remarcó la importancia de que la comunidad conozca la función social del notariado: "Que la gente sepa que el notariado hace trabajo a la comunidad cada día desde cada escribanía del país para nosotros es muy importante y enaltece nuestro servicio".
La primera participación de Esteban Echeverría en esta jornada federal permitió acercar ese servicio a los vecinos en un espacio público y fortalecer el vínculo entre los profesionales y la comunidad.