Rodrigo Silvero, de 34 años, y Araceli Valdez, de 25, murieron el domingo 15 de noviembre por la madrugada en un accidente de tránsito en Boulevard Buenos Aires y Jujuy, en Luis Guillón. Él era mecánico y tenía una hija de 14 años. Ella había construido su propio emprendimiento y juntos estaban impulsando nuevos proyectos. Tras la tragedia, sus seres queridos compartieron sus recuerdos y una emotiva despedida. Ambos eran de Llavallol. La historia de Araceli y su emprendimiento En diálogo con El Diario Sur, familiares de Araceli contaron que ella había logrado construir su propio camino como emprendedora. Con esfuerzo, levantó un almacén que funcionaba las 24 horas, un proyecto que representaba una parte importante de su historia laboral y personal. La familia también despidió a Araceli con un mensaje cargado de emoción. “Fuiste cariño y alegría en nuestras vidas. Aunque hoy nos duela tu partida, nos queda el tesoro de haberte tenido con nosotros. Gracias por cada momento compartido, por tu sonrisa y por el amor que nos diste. Te llevás una parte de nuestros corazones, pero dejaste tu recuerdo vivo en cada uno de nosotros. Siempre estarás con nosotros”, expresaron.

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Araceli tenía 25 años. La emotiva despedida de la familia de Roy Tras la muerte de la pareja, la familia de Rodrigo compartió con El Diario Sur una carta para recordarlo y despedirlo. En el texto, sus seres queridos lo describieron como un joven alegre, divertido y trabajador, que tuvo que atravesar situaciones difíciles desde muy chico. Entre ellas, recordaron la muerte de su mamá, Lili, cuando él tenía apenas 3 años, y el acompañamiento que recibió de su familia durante su infancia. También evocaron las pequeñas escenas cotidianas que hoy cobran otro significado. “Cómo no recordar esos mensajitos de las mañanas: «¿Despierta para tomar mate?»”, escribieron. Y sumaron otras frases que formaban parte de sus encuentros habituales: “¿Qué cocinaste, gorda? ¿Me convidás? ¿Tomamos mate?”. Rodrigo trabajaba como mecánico en una empresa de Capital. Sus amigos lo conocían como “El Pata” y lo recordaban por su compañerismo y su generosidad. “Ese amigo incondicional, el que siempre estaba, el que daba una mano y acompañaba sin esperar nada a cambio”, expresaron.Uno de los recuerdos más importantes para la familia está ligado a Luciana, su hija de 14 años. “Ella lleva consigo una parte de vos, tu historia y un amor que siempre la va a unir a su papá”, señalaron.

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