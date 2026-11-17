La Escuela Municipal de Artes y Oficios de Esteban Echeverría realizará sus muestras de fin de año, en las que estudiantes de los distintos cursos compartirán con la comunidad los trabajos y aprendizajes desarrollados durante el ciclo.
La programación comenzará este martes 17 de noviembre y se extenderá hasta el sábado 19 de diciembre. Las actividades tendrán lugar en diferentes espacios culturales de Monte Grande, entre ellos el Centro Cultural El Galpón de la Estación, el Centro Cultural El Telégrafo, la Asociación Italiana de Socorros Mutuos XX Settembre y la Casa de la Cultura.
La propuesta incluirá exposiciones y presentaciones de técnicas artesanales, gastronomía, indumentaria, canto, música, danza clásica, K-pop, teatro, folklore, tango, artes plásticas, guitarra, piano, charango y habilidades digitales, entre otras disciplinas.
Dónde y cuándo serán las muestras
Centro Cultural El Galpón de la Estación
Máximo Paz 146, Monte Grande.
Martes 24 de noviembre: Técnicas artesanales, de 10 a 17; interpretación para cantantes y actores (inicial), de 18 a 20.
Miércoles 25 de noviembre: Técnicas artesanales, de 10 a 17.
Jueves 26 de noviembre: Gastronomía, de 10 a 17; interpretación para cantantes y actores (avanzado), de 18 a 20.
Viernes 27 de noviembre: Gastronomía, de 10 a 16; indumentaria con desfile, de 17 a 21.
Sábado 28 de noviembre: Tanguera, de 17 a 21.
Lunes 30 de noviembre: Estética, de 10 a 16; ensamble de estudiantes y batería, de 17 a 20.
Martes 1 de diciembre: Stands de oficios y habilidades digitales, de 10 a 16; charlas explicativas sobre habilidades digitales, de 14 a 16; canto, a las 17.30 y 19.
Miércoles 2 de diciembre: Danza clásica, de 15 a 16; danza K-pop, de 16 a 18; teatro, de 18 a 20.
Jueves 3 de diciembre: Canto, de 16 a 17; Lengua de Señas Argentina (LSA), de 17.30 a 19.30.
Viernes 4 de diciembre: Banda de Gaitas de Esteban Echeverría, a las 19.
Sábado 12 de diciembre: Folklorísima, de 17 a 21.
Viernes 18 de diciembre: Concierto de cierre del Coro Infanto Juvenil Municipal, a las 18.
Centro Cultural El Telégrafo
L. N. Alem 275, Monte Grande.
Martes 24 de noviembre: Charango, de 16 a 18; guitarra, de 18 a 20.
Miércoles 25 de noviembre: Piano, de 17 a 18.30.
Jueves 26 de noviembre: Guitarra, de 17 a 18.30.
Viernes 27 de noviembre: Piano, de 14 a 15; lenguaje musical, de 16 a 17.
Jueves 3 de diciembre: Historia del arte y patrimonio artístico, de 17 a 19.
Viernes 4 de diciembre: Narrativa, de 16 a 20.
Del 1 al 19 de diciembre: Exposición de artes plásticas, con inauguración el sábado 5 de diciembre a las 17.
Del 7 al 19 de diciembre: Exposición de artes plásticas, con inauguración el sábado 12 de diciembre a las 17.
Asociación Italiana de Socorros Mutuos XX Settembre
Hipólito Yrigoyen 187, Monte Grande.
Martes 17 de noviembre: Canto lírico, a las 11 y a las 12.
Casa de la Cultura – Salón Oval
S. T. de Santamarina 432, Monte Grande.
Martes 17 de noviembre: Piano y repertorio para cantantes, a las 16.
Cómo consultar la programación completa
La agenda incluye las presentaciones de los distintos cursos y docentes de la Escuela Municipal de Artes y Oficios. Para conocer el cronograma completo y los detalles de cada muestra, se puede ingresar al siguiente enlace: https://bit.ly/4zOUght.