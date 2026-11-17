La Escuela Municipal de Artes y Oficios de Esteban Echeverría realizará sus muestras de fin de año, en las que estudiantes de los distintos cursos compartirán con la comunidad los trabajos y aprendizajes desarrollados durante el ciclo.

La programación comenzará este martes 17 de noviembre y se extenderá hasta el sábado 19 de diciembre. Las actividades tendrán lugar en diferentes espacios culturales de Monte Grande, entre ellos el Centro Cultural El Galpón de la Estación, el Centro Cultural El Telégrafo, la Asociación Italiana de Socorros Mutuos XX Settembre y la Casa de la Cultura.

La propuesta incluirá exposiciones y presentaciones de técnicas artesanales, gastronomía, indumentaria, canto, música, danza clásica, K-pop, teatro, folklore, tango, artes plásticas, guitarra, piano, charango y habilidades digitales, entre otras disciplinas.

Dónde y cuándo serán las muestras

Centro Cultural El Galpón de la Estación

Máximo Paz 146, Monte Grande.