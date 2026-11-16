Un choque entre un auto y una moto se produjo este lunes en las inmediaciones de la estación de trenes de Monte Grande, partido de Esteban Echeverría. Como consecuencia del accidente, un motociclista que trabajaba como delivery resultó herido y debió ser trasladado en ambulancia.

El hecho ocurrió sobre la Av. Nuestras Malvinas al 100, donde, según relataron testigos a El Diario Sur, un automóvil Renault de color negro y una motocicleta circulaban en paralelo antes de que se produjera la colisión.

El accidente ocurrió en la Av. Malvinas al 100.

De acuerdo con los testimonios recogidos por este medio, tras el impacto la moto habría perdido el control, mientras que el repartidor terminó tendido sobre el asfalto. El joven permaneció consciente después del choque.