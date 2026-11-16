Un choque entre un auto y una moto se produjo este lunes en las inmediaciones de la estación de trenes de Monte Grande, partido de Esteban Echeverría. Como consecuencia del accidente, un motociclista que trabajaba como delivery resultó herido y debió ser trasladado en ambulancia.
El hecho ocurrió sobre la Av. Nuestras Malvinas al 100, donde, según relataron testigos a El Diario Sur, un automóvil Renault de color negro y una motocicleta circulaban en paralelo antes de que se produjera la colisión.
De acuerdo con los testimonios recogidos por este medio, tras el impacto la moto habría perdido el control, mientras que el repartidor terminó tendido sobre el asfalto. El joven permaneció consciente después del choque.
Hasta el lugar llegó una ambulancia para asistir al motociclista, que posteriormente fue trasladado a un centro de salud para recibir atención médica. Por el momento, no trascendieron detalles sobre las lesiones que sufrió ni sobre su estado de salud después del traslado.
Intervención policial tras el choque
Según indicaron los testigos, dos patrulleros policiales se hicieron presentes en el lugar del accidente, donde los efectivos intervinieron después de la colisión.
El motociclista pudo hablar con los policías mientras permanecía consciente, antes de ser trasladado por el personal médico que acudió a asistirlo.
Cabe destacar que el conductor del vehículo mayor resultó ileso, según confirmaron los testigos del hecho y el auto solo sufrió una pequeña abolladura producto del impacto.
El episodio ocurrió en una calle ubicada en las inmediaciones de la estación ferroviaria de Monte Grande, uno de los sectores de mayor circulación de vehículos y peatones de la localidad.
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