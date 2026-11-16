Monte Grande: realizarán una nueva caravana solidaria de autos y motos clásicos

Una caravana de autos y motos partirá el próximo domingo 22 de noviembre desde Monte Grande hacia Llavallol, en el marco de una actividad solidaria impulsada por la asociación Ayudemos a los Chicos. La propuesta busca reunir alimentos no perecederos para colaborar con el merendero Sueño Dorado, que brinda asistencia alimentaria a familias y niños de la zona.
El punto de encuentro será Campo Amat, en Monte Grande, donde los participantes se concentrarán sobre la calle Moreno a partir de las 16 horas. Durante esa primera parte de la jornada se recibirán las donaciones de los vecinos que quieran colaborar con la iniciativa.
Una hora después, a las 17, está prevista la salida de la caravana hacia Llavallol. El recorrido contará con la participación de automóviles y motocicletas de diferentes modelos y épocas, que acompañarán el traslado de los productos recolectados hasta la institución beneficiaria.
El merendero de Llavallol que recibirá las donaciones
La actividad tendrá como destino el merendero Sueño Dorado, ubicado en Rauch 1375, entre Sastre y Dávila, en Llavallol, partido de Lomas de Zamora. La institución desarrolla distintas tareas de asistencia alimentaria destinadas a los vecinos del barrio.
Entre sus actividades habituales se encuentra la preparación de ollas populares todos los jueves a las 19 horas, mediante las cuales distribuyen al menos 50 porciones de comida. Además, los sábados ofrece desayunos y almuerzos para aproximadamente 25 a 30 chicos.
La propuesta también busca sumar a los vecinos de Monte Grande y otras localidades cercanas, tanto a través de las donaciones como mediante su participación en la caravana de vehículos.
La trayectoria de Ayudemos a los Chicos
La asociación Ayudemos a los Chicos desarrolla actividades solidarias desde 2013, con el objetivo de acompañar a comedores, merenderos y personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.
En esta oportunidad, la entidad decidió combinar una exhibición de vehículos con la recolección de alimentos para facilitar la participación de la comunidad y trasladar las donaciones directamente al merendero.
La jornada del domingo 22 tendrá así dos momentos: la recepción de alimentos desde las 16 en Campo Amat y la partida de la caravana a las 17 hacia Llavallol, donde se realizará la entrega de lo reunido.