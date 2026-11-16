Monte Grande: realizarán una nueva caravana solidaria de autos y motos clásicos

Una caravana de autos y motos partirá el próximo domingo 22 de noviembre desde Monte Grande hacia Llavallol, en el marco de una actividad solidaria impulsada por la asociación Ayudemos a los Chicos. La propuesta busca reunir alimentos no perecederos para colaborar con el merendero Sueño Dorado, que brinda asistencia alimentaria a familias y niños de la zona.

El punto de encuentro será Campo Amat, en Monte Grande, donde los participantes se concentrarán sobre la calle Moreno a partir de las 16 horas. Durante esa primera parte de la jornada se recibirán las donaciones de los vecinos que quieran colaborar con la iniciativa.

Una hora después, a las 17, está prevista la salida de la caravana hacia Llavallol. El recorrido contará con la participación de automóviles y motocicletas de diferentes modelos y épocas, que acompañarán el traslado de los productos recolectados hasta la institución beneficiaria.