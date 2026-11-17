Todo comenzó con una idea tradicional: buscarle un hermanito a Bauti, el hijo de dos años de Martín Sosa y Ariana Barrios. Pero lo que la pareja de El Jagüel nunca imaginó fue que ese deseo terminaría convirtiéndolos en una familia de siete. Tuvieron cuatrillizos, algo que ocurre en uno de cada 700.000 nacimientos.
Este domingo 15 de noviembre nacieron los cuatrillizos de la pareja en el Sanatorio Otamendi, donde permanecen bajo observación en el área de neonatología. La madre, en tanto, se encuentra en buen estado de salud y recibiría el alta en las próximas horas.
Según contaron los padres a El Diario Sur, el embarazo fue completamente espontáneo, sin tratamientos de fertilidad ni antecedentes familiares conocidos de embarazos múltiples. Los médicos les explicaron que podía tratarse de una condición llamada poliovulación, que ocurre cuando el cuerpo de la madre libera varios óvulos en un mismo ciclo. “De alguna manera, nos tocó vivir algo bastante extraordinario”, describieron.
“Aunque sabíamos que era un embarazo de alto riesgo, creo que hasta que no lo vivís no terminás de dimensionar lo que significa”, explicaron.
Cuatro nacimientos en cuatro minutos
El día del nacimiento estuvo atravesado por el cansancio, la incertidumbre y las emociones. Martín y Ariana querían esperar un poco más para que los bebés continuaran desarrollándose dentro de la panza, pero el cuerpo de Ariana ya no soportaba mucho más y los médicos consideraron que lo mejor era adelantar el nacimiento.
Finalmente, los cuatro llegaron en la semana 27 de embarazo. Felipe fue el primero, a las 16:47, con un peso de 970 gramos. Un minuto después nació Pilar, con 920 gramos. A las 16:49 llegó Isabella, que pesó 650 gramos, y a las 16:50 nació Baltazar, con 970 gramos.
Actualmente, los cuatro permanecen internados en neonatología. Todavía no tienen una fecha de alta, ya que la evolución de cada uno determinará cuándo podrán regresar a casa. “Nos dijeron que pensemos en por lo menos diez semanas. Así que estamos aprendiendo a transitar esta etapa, con mucha paciencia y acompañándolos todo lo que podemos”, contaron.
Cabe destacar que desde hace meses la familia comparte su proceso a través de una cuenta de Instagram que cuenta con más de 46 mil seguidores (@elcaos_mashermoso).
La llegada de cuatro hermanos para Bauti
Mientras acompañan a los bebés en esta primera etapa, Martín y Ariana también empiezan a imaginar cómo será la vida cuando puedan llevarlos a casa. Saben que la organización será fundamental y que necesitarán ayuda para afrontar la rutina con cuatro recién nacidos.
“Con la alimentación seguramente combinemos teta y mamadera, porque con cuatro bebés va a ser necesario organizarnos de esa manera. También sabemos que vamos a necesitar mucha ayuda y que no vamos a poder hacer todo solos”, explicaron.
Por suerte, cuentan con familiares y amigos que los acompañan. Además, ya comenzaron a preparar los espacios y a organizar las prioridades para recibir a los cuatro. “Pasar de una familia de tres a una de siete es un cambio enorme, así que seguramente muchas cosas las iremos resolviendo sobre la marcha”, reconocieron.
Uno de los momentos más tiernos de esta historia tiene como protagonista a Bauti, quien fue el motivo inicial por el que sus papás decidieron buscar un nuevo embarazo. Ahora tendrá cuatro hermanos. “Por ahora parece estar muy contento con sus cuatro hermanos. Los cuenta con sus deditos: uno, dos, tres, cuatro. Aunque creemos que todavía es chiquito para dimensionar realmente lo que significa. Y sí, sigue diciendo que son suyos. Es una ternura verlo”, contaron.
Una nueva casa para una familia de siete
La llegada de los cuatrillizos también modificó los proyectos de la pareja. Con la noticia, Martín y Ariana se lanzaron a un crédito hipotecario y, si todo sale bien, tienen pensado mudarse a Luis Guillón para comenzar esta nueva etapa con más espacio para todos.
Martín, además, tiene una historia ligada al deporte: durante muchos años jugó al handball representando al municipio.
“Nosotros todavía estamos empezando a conocer esta nueva vida. Sabemos que se vienen desafíos enormes, noches sin dormir y mucho por aprender. Pero también sabemos que hay cuatro personitas que llegaron para cambiarlo todo y un hermanito que los espera en casa”, sostuvieron. Y cerraron con una frase que resume este nuevo capítulo de sus vidas: “Así que acá estamos, aprendiendo a ser una familia de siete. Nuestro caos más hermoso”.