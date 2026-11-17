Todo comenzó con una idea tradicional: buscarle un hermanito a Bauti, el hijo de dos años de Martín Sosa y Ariana Barrios. Pero lo que la pareja de El Jagüel nunca imaginó fue que ese deseo terminaría convirtiéndolos en una familia de siete. Tuvieron cuatrillizos, algo que ocurre en uno de cada 700.000 nacimientos. Este domingo 15 de noviembre nacieron los cuatrillizos de la pareja en el Sanatorio Otamendi, donde permanecen bajo observación en el área de neonatología. La madre, en tanto, se encuentra en buen estado de salud y recibiría el alta en las próximas horas. Según contaron los padres a El Diario Sur, el embarazo fue completamente espontáneo, sin tratamientos de fertilidad ni antecedentes familiares conocidos de embarazos múltiples. Los médicos les explicaron que podía tratarse de una condición llamada poliovulación, que ocurre cuando el cuerpo de la madre libera varios óvulos en un mismo ciclo. “De alguna manera, nos tocó vivir algo bastante extraordinario”, describieron. “Aunque sabíamos que era un embarazo de alto riesgo, creo que hasta que no lo vivís no terminás de dimensionar lo que significa”, explicaron. Los cuatro llegaron en la semana 27 de embarazo. Cuatro nacimientos en cuatro minutos El día del nacimiento estuvo atravesado por el cansancio, la incertidumbre y las emociones. Martín y Ariana querían esperar un poco más para que los bebés continuaran desarrollándose dentro de la panza, pero el cuerpo de Ariana ya no soportaba mucho más y los médicos consideraron que lo mejor era adelantar el nacimiento.

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Finalmente, los cuatro llegaron en la semana 27 de embarazo. Felipe fue el primero, a las 16:47, con un peso de 970 gramos. Un minuto después nació Pilar, con 920 gramos. A las 16:49 llegó Isabella, que pesó 650 gramos, y a las 16:50 nació Baltazar, con 970 gramos. Actualmente, los cuatro permanecen internados en neonatología. Todavía no tienen una fecha de alta, ya que la evolución de cada uno determinará cuándo podrán regresar a casa. “Nos dijeron que pensemos en por lo menos diez semanas. Así que estamos aprendiendo a transitar esta etapa, con mucha paciencia y acompañándolos todo lo que podemos”, contaron. Cabe destacar que desde hace meses la familia comparte su proceso a través de una cuenta de Instagram que cuenta con más de 46 mil seguidores (@elcaos_mashermoso). La llegada de los cuatrillizos también modificó los proyectos de la pareja. La llegada de cuatro hermanos para Bauti Mientras acompañan a los bebés en esta primera etapa, Martín y Ariana también empiezan a imaginar cómo será la vida cuando puedan llevarlos a casa. Saben que la organización será fundamental y que necesitarán ayuda para afrontar la rutina con cuatro recién nacidos. “Con la alimentación seguramente combinemos teta y mamadera, porque con cuatro bebés va a ser necesario organizarnos de esa manera. También sabemos que vamos a necesitar mucha ayuda y que no vamos a poder hacer todo solos”, explicaron.

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