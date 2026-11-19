Los Bomberos Voluntarios de San Vicente rescataron este jueves 19 de noviembre a una mujer de alrededor de 40 años que se arrojó al agua en la laguna de San Vicente y no podía salir. Vecinos que advirtieron la situación dieron aviso a los bomberos.

La unidad de rescate acuático encontró a la mujer cerca de la orilla. Tras varios esfuerzos, los bomberos lograron sacarla del agua y ponerla a salvo. Luego fue trasladada a un hospital para recibir atención.

La mujer, que es sorda y muda, se habría arrojado al agua en medio de una crisis de salud mental. Tras el rescate, quedó fuera de peligro. Está siendo atendida en el Hospital Ramón Carrillo de San Vicente.