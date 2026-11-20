Los Bomberos Voluntarios de San Vicente contarán con un campo de entrenamiento dentro del Parque Industrial Privado San Vicente, luego de la firma de un comodato gratuito para utilizar un terreno del predio. El proyecto contempla la construcción de un mangrullo de hasta 18 metros de altura, la instalación de contenedores para simular incendios y distintos espacios destinados a la capacitación del personal.

Hasta el momento, los bomberos realizaban sus entrenamientos en diferentes puntos del distrito, entre ellos la calle 9 de Julio, detrás del cuartel central, el destacamento de Domselaar y la laguna de San Vicente. Con la cesión del terreno, la institución podrá concentrar estas actividades en un mismo lugar.

Los Bomberos tendrán un campo de entrenamiento en el Parque Industrial.

"Esto lo estamos haciendo desde toda la vida en la calle, atrás del cuartel, en la calle 9 de Julio, y también en otros lugares, como el destacamento de Domselaar o la laguna de San Vicente. Nunca tuvimos un espacio propio y ahora, gracias a esto, vamos a contar con uno. Es una alegría tremenda", expresó Norberto Barciocco, presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de San Vicente.

Las gestiones para conseguir el espacio estuvieron a cargo de Barciocco y Ariel Bondoni, jefe del Cuerpo Activo. Tras conocer la necesidad de la institución, Fernando y Alejandro Mazzei, de Mazzei Propiedades y responsables del Parque Industrial Privado San Vicente, ofrecieron un terreno dentro del establecimiento.

Cómo será el campo de entrenamiento de los Bomberos

El terreno cedido se encuentra en un sector alejado de las empresas instaladas en el Parque Industrial, con el objetivo de evitar inconvenientes durante los ejercicios de capacitación.