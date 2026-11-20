Los Bomberos Voluntarios de San Vicente contarán con un campo de entrenamiento dentro del Parque Industrial Privado San Vicente, luego de la firma de un comodato gratuito para utilizar un terreno del predio. El proyecto contempla la construcción de un mangrullo de hasta 18 metros de altura, la instalación de contenedores para simular incendios y distintos espacios destinados a la capacitación del personal.
Hasta el momento, los bomberos realizaban sus entrenamientos en diferentes puntos del distrito, entre ellos la calle 9 de Julio, detrás del cuartel central, el destacamento de Domselaar y la laguna de San Vicente. Con la cesión del terreno, la institución podrá concentrar estas actividades en un mismo lugar.
"Esto lo estamos haciendo desde toda la vida en la calle, atrás del cuartel, en la calle 9 de Julio, y también en otros lugares, como el destacamento de Domselaar o la laguna de San Vicente. Nunca tuvimos un espacio propio y ahora, gracias a esto, vamos a contar con uno. Es una alegría tremenda", expresó Norberto Barciocco, presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de San Vicente.
Las gestiones para conseguir el espacio estuvieron a cargo de Barciocco y Ariel Bondoni, jefe del Cuerpo Activo. Tras conocer la necesidad de la institución, Fernando y Alejandro Mazzei, de Mazzei Propiedades y responsables del Parque Industrial Privado San Vicente, ofrecieron un terreno dentro del establecimiento.
Cómo será el campo de entrenamiento de los Bomberos
El terreno cedido se encuentra en un sector alejado de las empresas instaladas en el Parque Industrial, con el objetivo de evitar inconvenientes durante los ejercicios de capacitación.
Entre las instalaciones proyectadas se encuentra un mangrullo de hasta 18 metros de altura, que permitirá desarrollar prácticas de rescate y maniobras en altura. También se prevé colocar contenedores para recrear diferentes escenarios de incendio y otras estructuras destinadas al entrenamiento.
El espacio será utilizado por los integrantes del cuerpo activo y por los 15 cadetes que se incorporaron a la institución. Las actividades previstas incluyen simulacros, prácticas nocturnas y ejercicios de adiestramiento.
Desde el Parque Industrial se comprometieron a realizar tareas de nivelación y acondicionamiento del terreno para avanzar con las instalaciones. Además, está prevista la colocación de tanques de reserva de agua que contribuirán a la infraestructura preventiva del predio.
El proyecto también busca mejorar la prevención en el Parque Industrial
La iniciativa contempla que la presencia de los bomberos en el predio permita mejorar la preparación ante posibles emergencias en las instalaciones industriales.
"Creo que hay que pensar antes para que, cuando ocurra un siniestro, estemos resguardados o, por lo menos, tengamos a los bomberos lo más cerca posible", señaló Alejandro Mazzei, de Mazzei Propiedades, quien participó de las gestiones para la cesión del terreno.
Por otra parte, los responsables del Parque Industrial buscan incorporar a las empresas radicadas en el establecimiento a un esquema de colaboración económica con los Bomberos Voluntarios de San Vicente.
La propuesta consiste en realizar aportes mensuales de bajo monto por parte de las compañías, que en conjunto permitan contribuir al sostenimiento de los gastos de la institución.
De esta manera, el proyecto contempla tanto la creación de un espacio destinado a la capacitación como la posibilidad de establecer un mecanismo de colaboración entre las empresas del Parque Industrial y los bomberos del distrito.
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