La Expotécnica 2026 de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 1 de Esteban Echeverría se realizó este viernes 20 de noviembre en Monte Grande, donde los alumnos exhibieron los proyectos tecnológicos que desarrollaron durante el año. La muestra permitió conocer trabajos de robótica, programación, informática y automatización, entre ellos una pinza robótica para recoger residuos y una casa sustentable e inteligente que funciona con energía solar. Alex, uno de los estudiantes de la institución, desarrolló una pinza robótica controlada por Bluetooth. La herramienta fue pensada para facilitar la recolección de residuos y evitar que las personas tengan que manipular directamente objetos que podrían provocar lesiones. "Yo lo tenía pensado para cuando las personas van a recoger los residuos de la basura, que no los agarren con las manos porque se pueden llegar a golpear o clavar un vidrio, sino que con la pinza puedan agarrarlos y tirarlos a la basura", explicó Alex durante la exposición. Para su movimiento utiliza servomotores, que permiten girar la pinza y controlar su apertura y cierre. Durante la presentación, el alumno mostró cómo funciona el mecanismo y explicó que su intención es seguir incorporando soluciones para perfeccionarlo.

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Una casa sustentable e inteligente Otro de los trabajos que se presentó en la Expotécnica fue una casa sustentable e inteligente, desarrollada por Victoria junto a sus compañeros. El proyecto combina energías renovables y automatización mediante distintos circuitos electrónicos. "Hicimos una casa sustentable e inteligente. Es sustentable porque tiene paneles solares que recargan las baterías que le dan energía a todo el circuito", contó la estudiante. La vivienda cuenta con diferentes plaquetas que permiten controlar sus funciones. "La principal es el Arduino, que es el cerebro de todo. Van todas las señales ahí y eso hace que se activen o no los motores", explicó Victoria. La iniciativa surgió como una propuesta escolar de uno de los profesores, quien les planteó el desafío de desarrollar el proyecto para la muestra. Según contó la alumna, comenzaron a trabajar varios meses antes de la Expotécnica y el armado demandó alrededor de dos meses, entre la programación y la instalación de los componentes. Fútbol robótico La muestra también reflejó el trabajo que la institución realiza en el área de robótica y que trasciende las aulas. El profesor e ingeniero Oscar González explicó que los estudiantes de tercer año participan de una propuesta de fútbol robótico impulsada por la Red de Robótica de la provincia de Buenos Aires. "El final de la idea es que se haga una competencia de fútbol robótico. La competencia baja de la Red de Robótica de la provincia de Buenos Aires, que propone que entre primero, segundo y tercero haya competencias. Y el desafío de tercero es el fútbol robótico", explicó.

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