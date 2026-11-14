Sociedad

Fallecimientos de la semana en Monte Grande

Por Redacción El Diario Sur
· 1 min lectura
Cementerio con tumbas y mausoleos visibles a través de una reja, rodeado de árboles y bajo un cielo despejado.

Manantial Cementerio Parque Natural

 

07/11

Romina Beatriz Guirland Ríos

Cochería Ianiro

 

09/11

Brisa Abigail Pérez

Cochería Gabarrella

 

10/11

Daniel Alejo Orcellet

Cochería Ponce

 

Casa Gabarrella

30/10

Liam Martínez Báez

Cementerio La Oración

 

31/10

Sergio Marcelo Missart

Crematorio Burzaco

 

31/10

Juan Carlos Orlando Richardi

Cementerio Monte Grande

 

01/11

Rubén Darío Salvatierra

Crematorio Burzaco

 

01/11

Eva Guille

Crematorio Burzaco

 

02/11

María Cristina Verón

Cementerio Monte Grande

 

03/11

Jacinto Carmelo Olmo

Crematorio Burzaco

 

04/11

Gustavo Víctor Colignir

Cementerio Monte Grande

 

06/11

Inés Magdalena Juárez

Cementerio Ezeiza

 

06/11

Fernando Alvarado

Cementerio Monte Grande

 

06/11

N. Falcón

Crematorio Burzaco

 

07/11

Olivia Zabala

Crematorio Burzaco

 

07/11

Javier Osvaldo Argañaraz

Cementerio Monte Paraíso

 

07/11

María del Carmen Romero

Cementerio Monte Grande

 

08/11

Fidelina Gutiérrez

Cementerio Ezeiza

 

08/11

Dina Rosa Quinteros

Cementerio Monte Grande

 

08/11

Alejandro Daniel Armani

Cementerio Monte Grande

 

10/11

José Luis Garavaglia

Crematorio Burzaco

 

10/11

Ramón Oscar Zapata

Cementerio Monte Grande

 

10/11

Graciela Ester López

Cementerio Monte Grande

 

Casa Ponce

06/11

José Crispi

Cementerio Burzaco

 

09/11

Agustina Vallejos

Cementerio Burzaco

 

09/11

Daniel Alejo Orcellet

Cementerio Manantial

 

10/11

Carmen Susana Sandoval

Cementerio Burzaco

 

11/11

Raúl Héctor Castro

Cementerio Burzaco

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