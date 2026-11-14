Fallecimientos de la semana en Monte Grande

Manantial Cementerio Parque Natural
07/11
Romina Beatriz Guirland Ríos
Cochería Ianiro
09/11
Brisa Abigail Pérez
Cochería Gabarrella
10/11
Daniel Alejo Orcellet
Cochería Ponce
Casa Gabarrella
30/10
Liam Martínez Báez
Cementerio La Oración
31/10
Sergio Marcelo Missart
Crematorio Burzaco
31/10
Juan Carlos Orlando Richardi
Cementerio Monte Grande
01/11
Rubén Darío Salvatierra
Crematorio Burzaco
01/11
Eva Guille
Crematorio Burzaco
02/11
María Cristina Verón
Cementerio Monte Grande
03/11
Jacinto Carmelo Olmo
Crematorio Burzaco
04/11
Gustavo Víctor Colignir
Cementerio Monte Grande
06/11
Inés Magdalena Juárez
Cementerio Ezeiza
06/11
Fernando Alvarado
Cementerio Monte Grande
06/11
N. Falcón
Crematorio Burzaco
07/11
Olivia Zabala
Crematorio Burzaco
07/11
Javier Osvaldo Argañaraz
Cementerio Monte Paraíso
07/11
María del Carmen Romero
Cementerio Monte Grande
08/11
Fidelina Gutiérrez
Cementerio Ezeiza
08/11
Dina Rosa Quinteros
Cementerio Monte Grande
08/11
Alejandro Daniel Armani
Cementerio Monte Grande
10/11
José Luis Garavaglia
Crematorio Burzaco
10/11
Ramón Oscar Zapata
Cementerio Monte Grande
10/11
Graciela Ester López
Cementerio Monte Grande
Casa Ponce
06/11
José Crispi
Cementerio Burzaco
09/11
Agustina Vallejos
Cementerio Burzaco
09/11
Daniel Alejo Orcellet
Cementerio Manantial
10/11
Carmen Susana Sandoval
Cementerio Burzaco
11/11
Raúl Héctor Castro
Cementerio Burzaco
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