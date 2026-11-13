Realizan este sábado la Marcha del Orgullo en Monte Grande

La sexta Marcha del Orgullo de Esteban Echeverría se realizará este sábado 14 de noviembre en Monte Grande, con una jornada que incluirá movilización, actividades culturales, una feria y presentaciones de artistas de la comunidad. La convocatoria es organizada por la O.M.O. (Organización Marcha del Orgullo) bajo la consigna "Ocupemos el presente, construyamos futuros". La concentración será a las 16 en la Plaza de los Fundadores, frente a la estación de Monte Grande. A las 17 comenzará la movilización por la calle Alem, que rodeará la Plaza Mitre y regresará por la misma arteria hasta el punto de partida. Finalmente, desde las 18:30, se realizará un festival en la Plaza de los Fundadores, con actividades para cerrar la jornada. La iniciativa reúne a organizaciones sociales, espacios culturales, sindicatos, artistas, feriantes, activistas y vecinos del distrito. Entre los principales impulsores se encuentra el Espacio Cultural La Zorrería, organización fundadora de la marcha a nivel local, que desde sus comienzos aporta recursos, infraestructura y trabajo para sostener cada edición. También participan Red Puentes, SUTEBA y la Secretaría de Género y Bienestar de la CTA Esteban Echeverría-Ezeiza. Por su parte, el Municipio de Esteban Echeverría acompaña la actividad mediante la provisión de recursos y elementos logísticos. "Nuestras vidas también transcurren en el conurbano, en nuestros barrios, nuestras escuelas, nuestros trabajos y nuestras instituciones. Y necesitamos espacios donde nuestras voces sean protagonistas", expresaron desde la organización. La convocatoria comenzará a las 16 en la Plaza de los Fundadores, frente a la estación de Monte Grande. La sexta edición tendrá como eje la defensa de los derechos de la comunidad LGBT+ y la visibilización de las desigualdades que, según los organizadores, persisten en distintos ámbitos de la sociedad.

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Entre los principales reclamos se encuentran el acceso a la salud integral y a tratamientos de hormonización, la implementación efectiva del cupo laboral travesti-trans, una ley de reparación histórica para las personas travestis y trans mayores, el acceso a la vivienda y una Educación Sexual Integral inclusiva. También exigirán políticas públicas para prevenir situaciones de violencia, discriminación y exclusión. "Pero hay un reclamo que atraviesa a todos los demás: queremos vivir, no solamente sobrevivir", señalaron desde la O.M.O. En ese sentido, recordaron a Pamela Cobbas, Roxana Figueroa y Andrea Amarante, las tres mujeres lesbianas asesinadas en el ataque de Barracas, y a Sofía Castro Riglos, sobreviviente del hecho. Los organizadores indicaron que la marcha también será un espacio para reclamar justicia y mantener viva la memoria de las víctimas. "No queremos que una persona tenga que abandonar su barrio para poder vivir su identidad. No queremos que una compañera trans tenga que atravesar múltiples dificultades para acceder a la salud, ni que una juventud LGBT+ crezca creyendo que es la única persona que está atravesando determinada experiencia", sostuvieron. La movilización recorrerá la calle Alem, rodeará la Plaza Mitre y regresará al punto de concentración. "Ocupemos el presente, construyamos futuros": la consigna de la sexta marcha La consigna elegida para esta edición busca poner el foco en la participación de la comunidad LGBT+ en las decisiones que afectan sus condiciones de vida y en la construcción de políticas públicas. "Cuando hablamos de ocupar el presente, hablamos de reconocer que existimos, que somos parte de esta sociedad y que tenemos derecho a participar de las decisiones que afectan nuestras vidas", explicaron desde la O.M.O. Además, señalaron que el uso de la palabra "futuros", en plural, responde a la necesidad de reconocer diferentes formas de vivir, construir vínculos y desarrollar proyectos personales.

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