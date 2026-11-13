Comienza la Fiesta del Dulce de Leche en Cañuelas: se presentan La K'onga y Los Palmeras

La Expo Cañuelas 2026 y la XXV Fiesta Provincial del Dulce de Leche comienzan este viernes 13 de noviembre y se extenderán hasta el domingo 15. El evento tendrá espectáculos musicales, stands comerciales, propuestas gastronómicas y el tradicional concurso que elegirá a los mejores dulces de leche. La entrada costará $7.000 por cada jornada. En la cartelera hay artistas de renombre como Los Palmeras y K'onga.

La celebración se desarrollará en el Predio Ferial de Cañuelas, ubicado en la intersección de las rutas 3 y 205, a pocos metros de la finalización de la Autopista Ezeiza-Cañuelas. Durante las tres jornadas, el espacio recibirá a productores, empresas, comerciantes, emprendedores e instituciones de distintos sectores como expositores.

El predio abre sus puertas de 10 a 24 y contará con una muestra comercial, espacios gastronómicos, sectores de artesanías y juegos infantiles. También habrá servicios sanitarios, ambulancias y una posta de atención primaria de salud.

La Expo Cañuelas 2026 se realizará del viernes 13 al domingo 15 de noviembre, con espectáculos musicales, stands comerciales y propuestas gastronómicas.

Expo Cañuelas 2026: cuánto cuesta la entrada y cómo llegar

El ingreso general tendrá un valor de $7.000 por día y podrá adquirirse directamente en la entrada del predio o de manera anticipada a través de la plataforma PlateaUno Tickets, donde se suma un costo administrativo de $700. Además, algunas instituciones de Cañuelas comercializan entradas anticipadas a $5.000.

Quienes concurran en vehículo particular podrán utilizar el estacionamiento, que tendrá un costo de $5.000 por auto. Lo recaudado será destinado a los Bomberos Voluntarios de Cañuelas.

En cuanto al transporte público, la Línea 502 dispondrá de un servicio especial de rondín para facilitar el traslado de vecinos y visitantes hasta el predio ferial. Las unidades saldrán desde la estación de colectivos cada 40 minutos.

La propuesta gastronómica incluirá empanadas, pizzas, minutas y parrilla, además de un patio de picadas y cerveza artesanal. Estos espacios estarán a cargo exclusivamente de comercios y emprendedores locales. También habrá un sector de artesanías y otro de entretenimientos con juegos infantiles.

Los Palmeras, Destino San Javier y La Konga serán los principales artistas de las tres jornadas de la Fiesta Provincial del Dulce de Leche.

La grilla de artistas

La programación musical tendrá tres jornadas de espectáculos, con artistas nacionales y representantes de la escena local. Los principales números serán Los Palmeras, Destino San Javier y La Konga.

El cronograma artístico informado es el siguiente: