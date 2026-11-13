Espectáculos

Comienza la Fiesta del Dulce de Leche en Cañuelas: se presentan La K'onga y Los Palmeras

La exposición comienza este viernes y se extenderá hasta el domingo 15. Habrá shows musicales, gastronomía y un concurso de productores. Se paga entrada.

Por Redacción El Diario Sur
· 2 min lectura
Pareja caminando hacia una carpa de la Fiesta del Dulce de Leche, con un gran inflable de un envase de leche.
La Fiesta del Dulce de Leche es un clásico de Cañuelas.

La Expo Cañuelas 2026 y la XXV Fiesta Provincial del Dulce de Leche comienzan este viernes 13 de noviembre y se extenderán hasta el domingo 15. El evento tendrá espectáculos musicales, stands comerciales, propuestas gastronómicas y el tradicional concurso que elegirá a los mejores dulces de leche. La entrada costará $7.000 por cada jornada. En la cartelera hay artistas de renombre como Los Palmeras y K'onga.

La celebración se desarrollará en el Predio Ferial de Cañuelas, ubicado en la intersección de las rutas 3 y 205, a pocos metros de la finalización de la Autopista Ezeiza-Cañuelas. Durante las tres jornadas, el espacio recibirá a productores, empresas, comerciantes, emprendedores e instituciones de distintos sectores como expositores.

El predio abre sus puertas de 10 a 24 y contará con una muestra comercial, espacios gastronómicos, sectores de artesanías y juegos infantiles. También habrá servicios sanitarios, ambulancias y una posta de atención primaria de salud.

Tarros de dulce de leche de la marca Mayol exhibidos sobre fardos de paja en un mercado.
La Expo Cañuelas 2026 se realizará del viernes 13 al domingo 15 de noviembre, con espectáculos musicales, stands comerciales y propuestas gastronómicas.

Expo Cañuelas 2026: cuánto cuesta la entrada y cómo llegar

El ingreso general tendrá un valor de $7.000 por día y podrá adquirirse directamente en la entrada del predio o de manera anticipada a través de la plataforma PlateaUno Tickets, donde se suma un costo administrativo de $700. Además, algunas instituciones de Cañuelas comercializan entradas anticipadas a $5.000.

Quienes concurran en vehículo particular podrán utilizar el estacionamiento, que tendrá un costo de $5.000 por auto. Lo recaudado será destinado a los Bomberos Voluntarios de Cañuelas.

En cuanto al transporte público, la Línea 502 dispondrá de un servicio especial de rondín para facilitar el traslado de vecinos y visitantes hasta el predio ferial. Las unidades saldrán desde la estación de colectivos cada 40 minutos.

La propuesta gastronómica incluirá empanadas, pizzas, minutas y parrilla, además de un patio de picadas y cerveza artesanal. Estos espacios estarán a cargo exclusivamente de comercios y emprendedores locales. También habrá un sector de artesanías y otro de entretenimientos con juegos infantiles.

Dos vendedores en un puesto de dulce de leche ofrecen productos en un evento, con etiquetas visibles de la marca.
Los Palmeras, Destino San Javier y La Konga serán los principales artistas de las tres jornadas de la Fiesta Provincial del Dulce de Leche.

La grilla de artistas

La programación musical tendrá tres jornadas de espectáculos, con artistas nacionales y representantes de la escena local. Los principales números serán Los Palmeras, Destino San Javier y La Konga.

El cronograma artístico informado es el siguiente:

Viernes 13 de noviembre

  • 19: Ammán.

  • 20: Memo Senas.

  • 21: Los Palmeras.

Sábado 14 de noviembre

  • 19: Bruno Carabel.

  • 20: Ballet Pampas Bravas.

  • 21: Destino San Javier.

Domingo 15 de noviembre

  • 18: Show de stand up de Álvaro Navia.

  • 19: Emi Corbalán.

  • 20: La Konga.

Además de los espectáculos principales, la programación contará con la participación de artistas y bandas locales que tendrán su espacio en los escenarios de la exposición.

Fiesta del Dulce de Leche: cómo será el concurso

Uno de los principales atractivos será el tradicional concurso de la Fiesta Provincial del Dulce de Leche. Este viernes 13, desde las 10, los visitantes podrán acercarse a la carpa destinada a la competencia para degustar los productos y elegir cuál consideran el más rico.

Participarán alrededor de 30 productores. Para garantizar la transparencia de la votación, los dulces estarán presentados en envases sin etiquetas ni marcas que permitan identificar su procedencia.

Además del voto del público, un jurado técnico evaluará las muestras y entregará medallas de oro, plata y bronce en las categorías de dulce de leche familiar y repostero. Los ganadores se conocerán el domingo 15.

El certamen también contempla una categoría destinada al producto más innovador, incorporada en 2023. La elección del público se realiza a partir de una degustación voluntaria de las distintas variedades que participan de la competencia.

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