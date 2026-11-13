El pánico de la gente por la explosión en Remedios de Escalada: "Fue como estar adentro de una película"

La explosión ocurrida este viernes en el centro de Remedios de Escalada, partido de Lanús, provocó momentos de pánico entre los vecinos y comerciantes de la zona, que debieron abandonar sus viviendas ante el incendio que se desató durante los trabajos de renovación de la red de gas. En diálogo con El Diario Sur, varios residentes relataron cómo sintieron el estallido, las evacuaciones y la preocupación por los daños materiales y las personas heridas. Ver publicación en Instagram Pablo y Antonio, dos vecinos que viven desde hace años en la localidad, aseguraron que la explosión se sintió a varias cuadras del lugar. Mientras uno de ellos se encontraba a unos siete cuadras, el otro estaba en su departamento, ubicado a media cuadra del incidente. Los vecinos dieron testimonio de lo que sucedió esta mañana. "Yo justamente estaba en mi cuarto, yo vivo a media cuadra. Una explosión, pero tremenda, tremenda, fue como estar adentro de una película”, relató Antonio, quien señaló que desde hacía varios días se realizaban trabajos sobre las cañerías de gas en el barrio. El vecino también describió cómo se organizó la salida de los habitantes de su edificio. "Acá la administradora mandó por la red del edificio que había que evacuar. Yo vivo en un quinto piso y al momento evacuamos el edificio", explicó. Preocupación por los comercios afectados Los testimonios también reflejaron la preocupación por los locales comerciales ubicados en las inmediaciones del incendio, especialmente en el sector de Iberlucea y Beltrán, una de las esquinas más transitadas de Remedios de Escalada. Según los vecinos, el fuego afectó a una fiambrería, un comercio de celulares y otros establecimientos cercanos. También mencionaron que las llamas llegaron hasta las inmediaciones de la Biblioteca Alberdi.

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Afectados cuentan detalles de la explosión. "Es que era un chorro de fuego que no paraba hasta que no se cortara el gas", sostuvo uno de los entrevistados, quien aseguró haber presenciado otros estallidos posteriores al incidente inicial. El vecino también manifestó su preocupación por las personas que habitualmente circulan por ese sector. "Estamos contactando a todos nuestros amigos, cuando falta alguno, a ver dónde está, cómo está, pero fue muy grave, muy grave", expresó. Por su parte, Cecilia, quien vive a tres cuadras del lugar, contó que escuchó la explosión desde su vivienda y manifestó su inquietud por la situación de los establecimientos educativos cercanos. "Hay mucha gente conocida, muchos locales, no te dejan pasar, no podés saber nada", señaló. Además, explicó que sus hijos asisten a una institución ubicada a unas tres cuadras del lugar y que, según le habían informado, las actividades continuaban con normalidad. El testimonio de un vecino que abandonó su departamento antes de la explosión Uno de los relatos fue el de Josué Arostegui, quien vive en un sexto piso de un edificio ubicado en las inmediaciones del lugar de la explosión. Según contó a El Diario Sur, decidió retirarse de su vivienda antes del estallido porque había percibido un fuerte olor a gas. "Yo salí antes porque había mucho olor a gas y yo tengo dos niñas chiquitas", explicó. De acuerdo con su testimonio, entre las 8.30 y las 9 de la mañana ya se percibía una pérdida de gas en la zona. El vecino cuestionó que, según su percepción, no se hubiera restringido la circulación de personas y vehículos antes de que ocurriera el incidente. Vecinos se agolpan en inmediaciones de donde ocurrió la explosión. "El gas perdiendo, perdiendo, perdiendo, y todo el mundo pasando como si nada", sostuvo. Arostegui relató que se había dirigido a una plaza cuando recibió el llamado de un amigo que le avisó sobre la explosión. También manifestó su preocupación por los posibles daños en el edificio donde vive y por la imposibilidad de regresar a buscar sus pertenencias.

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