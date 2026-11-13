Nazareno, de El Jagüel, un bebé bendecido por el Papa: la emoción absoluta de sus padres

Nazareno, un bebé de ocho meses de El Jagüel, partido de Esteban Echeverría, recibió la bendición del Papa León XIV durante el encuentro con jóvenes que se realizó este martes en el Monumento a los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires. El momento tomó por sorpresa a sus padres, Noelia Reina y Agustín Cardozo, quienes habían asistido a la actividad junto a otros integrantes de su familia.
En diálogo con El Diario Sur en vivo, Noelia contó que la posibilidad de acercar a su hijo al Pontífice surgió mientras se desarrollaba la vigilia. Entre los asistentes había otras familias con bebés que esperaban recibir una bendición y fueron los propios participantes quienes la alentaron a intentar acercarse.
"Estaban las familias con la expectativa de la bendición a los bebés. Me decía la gente 'llevalo'. Lo alcé para que todos me dieran el paso, me ayudaron todos para llegar", relató la mujer sobre los instantes previos al encuentro con León XIV.
La madre aseguró que la bendición fue una sorpresa para toda la familia, ya que no habían asistido con la intención de conseguir un acercamiento personal con el Papa. "La verdad que estoy muy emocionada, muy feliz porque es algo que no lo teníamos planificado", expresó. Además, describió a su hijo como un bebé "muy risueño y bastante sereno".
Cómo fue el encuentro del bebé de El Jagüel con el Papa León XIV
Por su parte, Agustín Cardozo, padre del pequeño, explicó que la jornada había comenzado con algunas dificultades para ingresar al encuentro juvenil, debido a una confusión relacionada con los códigos QR que se solicitaban para acceder.
Según contó, la situación estuvo cerca de hacerlos desistir de participar, aunque finalmente lograron ingresar y estuvieron entre los primeros asistentes en entrar al lugar.
"Fue algo sorprendente. No me iba a imaginar que iba a recibir la bendición mi hijo", manifestó Agustín sobre lo que ocurrió posteriormente.
El padre recordó que, cuando el Pontífice se encontraba cerca de las familias, levantaron al bebé para que pudiera recibir la bendición. En ese momento, uno de los integrantes de la custodia papal intervino para facilitar el acercamiento.
"Lo alzó en alto y ahí, en un momento, el custodio lo agarra y el Papa le da la bendición", relató Cardozo. Luego de ese momento, según su testimonio, León XIV continuó su recorrido hacia el altar.
La emoción de la familia de El Jagüel tras la bendición del Papa
Los padres, que forman parte de la comunidad de la capilla San Cayetano de El Jagüel en el Barrio Siglo XX y del grupo de oración San Benito, destacaron especialmente la colaboración de las personas que estaban a su alrededor y que permitieron que el pequeño pudiera acercarse al Pontífice en medio de la multitud.
Noelia agradeció a quienes ayudaron a su familia durante el encuentro y también al Papa por su visita a la Argentina. "No lo esperábamos. Agradecer a todos y al Papa por venir a visitar nuestra tierra", expresó.
Para Noelia y Agustín, la participación en el encuentro juvenil terminó convirtiéndose en una experiencia que no habían previsto cuando decidieron viajar desde El Jagüel. Su hijo de apenas ocho meses pudo recibir personalmente la bendición de León XIV, gracias a la colaboración de los asistentes que les abrieron paso.
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