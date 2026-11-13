Nazareno, de El Jagüel, un bebé bendecido por el Papa: la emoción absoluta de sus padres

Nazareno, un bebé de ocho meses de El Jagüel, partido de Esteban Echeverría, recibió la bendición del Papa León XIV durante el encuentro con jóvenes que se realizó este martes en el Monumento a los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires. El momento tomó por sorpresa a sus padres, Noelia Reina y Agustín Cardozo, quienes habían asistido a la actividad junto a otros integrantes de su familia.

En diálogo con El Diario Sur en vivo, Noelia contó que la posibilidad de acercar a su hijo al Pontífice surgió mientras se desarrollaba la vigilia. Entre los asistentes había otras familias con bebés que esperaban recibir una bendición y fueron los propios participantes quienes la alentaron a intentar acercarse.

Nazareno a la espera del paso del Papa desde temprano.

"Estaban las familias con la expectativa de la bendición a los bebés. Me decía la gente 'llevalo'. Lo alcé para que todos me dieran el paso, me ayudaron todos para llegar", relató la mujer sobre los instantes previos al encuentro con León XIV.

La madre aseguró que la bendición fue una sorpresa para toda la familia, ya que no habían asistido con la intención de conseguir un acercamiento personal con el Papa. "La verdad que estoy muy emocionada, muy feliz porque es algo que no lo teníamos planificado", expresó. Además, describió a su hijo como un bebé "muy risueño y bastante sereno".