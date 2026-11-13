Por primera vez, Esteban Echeverría será sede de una jornada de asesoramiento notarial comunitario

Por primera vez, Esteban Echeverría formará parte de la Jornada Federal de Asesoramiento Notarial Comunitario, una iniciativa que cada año impulsa el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires junto al Consejo Federal del Notariado Argentino. La actividad se realizará este sábado 14 de noviembre, de 10 a 13, en la Plaza Mitre de Monte Grande, donde los vecinos podrán acercarse para recibir orientación sobre distintos temas notariales.
La propuesta es organizada por el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Delegación Lomas de Zamora, y contará con el acompañamiento del Municipio de Esteban Echeverría. En el distrito habrá al menos cinco escribanos disponibles para responder las inquietudes de la comunidad y brindar asesoramiento sobre diferentes trámites y situaciones de la vida cotidiana.
Romina Buján, escribana del Registro N° 10 de Esteban Echeverría e integrante de la Junta Ejecutiva del Colegio de Escribanos bonaerense por la Delegación Lomas de Zamora, destacó la importancia de que el distrito se sume por primera vez a esta propuesta federal. “Todos los años se hace, en noviembre”, explicó Buján sobre la continuidad de la jornada, y remarcó el acompañamiento del gobierno local para concretar esta primera edición en Esteban Echeverría.
Durante la jornada, los vecinos podrán realizar consultas sobre directivas anticipadas de salud, medidas de autoprotección, autorizaciones para conducir y viajar, régimen patrimonial del matrimonio, donaciones, testamentos, compraventa de inmuebles, sociedades, contratos, uniones convivenciales, pactos de convivencia y protección de la vivienda familiar, entre otros temas.
Además, como parte de la iniciativa, se tomarán registros de las consultas realizadas y de los escribanos que intervengan en cada respuesta, con el objetivo de relevar las inquietudes de la comunidad y el alcance de la actividad.
La jornada también se realizará en otros puntos de la región
Además de Esteban Echeverría, la XIV Jornada Federal de Asesoramiento Notarial Comunitario tendrá puntos de atención en otros cuatro partidos del sur del Conurbano bonaerense. Todas las actividades se desarrollarán este sábado 14 de noviembre, de 10 a 13.
Avellaneda: en la Plaza Adolfo Alsina, ubicada sobre avenida Bartolomé Mitre, entre Lavalle y Alsina.
Quilmes: en la calle peatonal Papa Francisco y Mitre.
Lomas de Zamora: en Plaza Libertad, sobre Laprida al 1200, en el acceso principal.
Lanús: en el Club Sportivo Alsina, ubicado en Choele Choel 739, Valentín Alsina.
Esteban Echeverría: en la Plaza Bartolomé Mitre, avenida Sofía Terrero de Santamarina 499, Monte Grande.
Para conocer más información sobre la jornada y las actividades del Colegio de Escribanos, se puede ingresar a www.colescba.org.ar.