Por primera vez, Esteban Echeverría será sede de una jornada de asesoramiento notarial comunitario

Por primera vez, Esteban Echeverría formará parte de la Jornada Federal de Asesoramiento Notarial Comunitario, una iniciativa que cada año impulsa el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires junto al Consejo Federal del Notariado Argentino. La actividad se realizará este sábado 14 de noviembre, de 10 a 13, en la Plaza Mitre de Monte Grande, donde los vecinos podrán acercarse para recibir orientación sobre distintos temas notariales.

La propuesta es organizada por el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Delegación Lomas de Zamora, y contará con el acompañamiento del Municipio de Esteban Echeverría. En el distrito habrá al menos cinco escribanos disponibles para responder las inquietudes de la comunidad y brindar asesoramiento sobre diferentes trámites y situaciones de la vida cotidiana.

Romina Buján, escribana del Registro N° 10 de Esteban Echeverría e integrante de la Junta Ejecutiva del Colegio de Escribanos bonaerense por la Delegación Lomas de Zamora, destacó la importancia de que el distrito se sume por primera vez a esta propuesta federal. “Todos los años se hace, en noviembre”, explicó Buján sobre la continuidad de la jornada, y remarcó el acompañamiento del gobierno local para concretar esta primera edición en Esteban Echeverría.

Durante la jornada, los vecinos podrán realizar consultas sobre directivas anticipadas de salud, medidas de autoprotección, autorizaciones para conducir y viajar, régimen patrimonial del matrimonio, donaciones, testamentos, compraventa de inmuebles, sociedades, contratos, uniones convivenciales, pactos de convivencia y protección de la vivienda familiar, entre otros temas.