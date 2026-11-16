Futsal femenino: entregaron copas en Esteban Echeverría

Las niñas que participan de la liga de Futsal Femenino de Esteban Echeverría tuvieron su jornada de premiación, con la entrega de copas a las jugadoras que formaron parte de las competencias. El encuentro reunió a familias y allegados, que acompañaron a las chicas durante la actividad.
La iniciativa fue organizada por Griselda Covarrubias, presidenta de FEMIFUTSAL, quien trabaja para generar espacios de participación deportiva para niñas y fomentar el crecimiento del fútbol femenino en el distrito.
"Las niñas quieren jugar al fútbol, y nosotras estamos acá para abrirles la puerta", expresó Covarrubias durante la jornada. Además, destacó la importancia de que las chicas puedan contar con un espacio propio para practicar el deporte, compartir con otras jugadoras y desarrollar sus habilidades.
La entrega de copas estuvo acompañada por festejos, fotografías y el reconocimiento al esfuerzo de las participantes, en un encuentro que también contó con el acompañamiento de sus familias.
Desde FEMIFUTSAL invitaron a las niñas interesadas en sumarse a la liga a comunicarse para recibir más información y conocer las propuestas para participar (11 2345-2855, Griselda).
La historia de la Liga Femenina del distrito
"Hoy en día la realidad es muy distinta a cuando yo jugaba, pero en ese entonces quería abrirles las puertas, que también tuvieran la oportunidad, al igual que los varones", contó a El Diario Sur Griselda.
Griselda es profesora en el distrito, en el Jardín N°904 y en la Escuela N°705. Además de su pasión por enseñar, también tiene otra: el fútbol. Según contó a El Diario Sur, jugó desde los 12 años y llegó a ser parte de la Primera División del Club Banfield.
"Con el correr de los años uno deja de jugar, y yo decidí volcarme a ayudar a crecer el fútbol femenino en el barrio", explicó Griselda, vecina del barrio La Morita.
En ese sentido, contó que la liga de la cual es fundadora surgió a partir de una reunión con algunos delegados de los clubes de la zona: "Empezamos haciendo un campeonato de verano en 2015, después fuimos creciendo y en 2018 obtuvimos el reconocimiento del Municipio, hoy somos la única liga femenina del distrito".
Actualmente, esta liga organiza campeonatos anuales, que comienzan en abril y finalizan en noviembre, y cuenta con 44 equipos infantiles y 12 mayores, entre los que se encuentran grupos de diferentes categorías, con un total de aproximadamente 600 jugadoras. Los partidos se juegan los domingos y se realizan en las canchas de los diferentes clubes que forman parte de las competencias.