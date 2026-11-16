Futsal femenino: entregaron copas en Esteban Echeverría

Las niñas que participan de la liga de Futsal Femenino de Esteban Echeverría tuvieron su jornada de premiación, con la entrega de copas a las jugadoras que formaron parte de las competencias. El encuentro reunió a familias y allegados, que acompañaron a las chicas durante la actividad.

La iniciativa fue organizada por Griselda Covarrubias, presidenta de FEMIFUTSAL, quien trabaja para generar espacios de participación deportiva para niñas y fomentar el crecimiento del fútbol femenino en el distrito.

"Las niñas quieren jugar al fútbol, y nosotras estamos acá para abrirles la puerta", expresó Covarrubias durante la jornada. Además, destacó la importancia de que las chicas puedan contar con un espacio propio para practicar el deporte, compartir con otras jugadoras y desarrollar sus habilidades.

La entrega de copas estuvo acompañada por festejos, fotografías y el reconocimiento al esfuerzo de las participantes, en un encuentro que también contó con el acompañamiento de sus familias.