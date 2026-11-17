El Gobierno de Javier Milei avanzó con la incorporación de la Autopista Presidente Perón al esquema de concesiones viales de la denominada Red Federal de Concesiones. La decisión quedó establecida mediante el Decreto 1358/2026, publicado en el Boletín Oficial, que amplía el listado de rutas nacionales que podrán ser entregadas a empresas privadas bajo el sistema de peaje. La medida alcanza a la traza identificada técnicamente como Ruta Nacional A0017, que atraviesa distintos municipios del sur y oeste del Conurbano bonaerense, entre ellos San Vicente, Presidente Perón y Ezeiza. El corredor forma parte de un proyecto vial de 83 kilómetros que busca conectar el Camino del Buen Ayre con la Autovía 2. Según lo establecido en el decreto, el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, tendrá un plazo de doce meses desde la entrada en vigencia de la norma para convocar a una Licitación Pública Nacional e Internacional. La futura concesión contempla tareas de construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de la infraestructura, además de la prestación de servicios a los usuarios. El esquema también permitirá desarrollar actividades complementarias para generar ingresos adicionales. Las obras de la Autopista Presidente Perón permanecen paralizadas desde diciembre de 2023. De los 83 kilómetros proyectados, unos 52 están habilitados al tránsito. Qué falta para concesionar la Autopista Presidente Perón La inclusión de la Autopista Presidente Perón en el decreto no significa que el traspaso a manos privadas sea inmediato. Tampoco establece todavía cuánto costará circular por la traza ni cuál será el esquema tarifario que se aplicará.

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Antes de avanzar con la licitación, la Dirección Nacional de Vialidad deberá elaborar un informe técnico para determinar qué sectores específicos serán incluidos en la concesión. El decreto establece que podrán incorporarse rutas completas o tramos parciales, siempre que no estén comprendidos en concesiones vigentes. Además, Vialidad Nacional será la autoridad de aplicación de los futuros contratos y tendrá a su cargo la supervisión y el control de las concesiones. De esta manera, el Gobierno habilitó el procedimiento administrativo para avanzar con la participación privada, pero todavía resta definir la delimitación de los tramos y las condiciones concretas de cada contrato. Las obras inconclusas y los reclamos por el estado de la traza La decisión se conoce en medio de los reclamos por la paralización de las obras de la Autopista Presidente Perón. De los 83 kilómetros proyectados, alrededor de 52 se encuentran habilitados al tránsito, mientras que los trabajos permanecen frenados desde diciembre de 2023.

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