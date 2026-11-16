Almirante Brown: dos aprehendidos y 53 vehículos secuestrados en un operativo antipicadas

La Policía de la Provincia de Buenos Aires, junto a la Dirección de Tránsito del Municipio de Almirante Brown, llevó adelante un operativo antipicadas en el Parque Burzaco, donde secuestraron 53 vehículos. Además, dos personas fueron aprehendidas por resistencia a la autoridad.
Según informó la comuna, el despliegue se inició a partir de la presencia de una gran cantidad de motociclistas que realizaban maniobras riesgosas y carreras en la vía pública. La situación también generaba ruidos y molestias entre los vecinos de la zona.
Como resultado de la intervención, las autoridades secuestraron 53 vehículos: 30 motos y 23 autos. Entre los rodados incautados se encontraba el vehículo de una de las personas señaladas como organizadoras de estos encuentros.
Asimismo, durante el procedimiento fueron aprehendidos un hombre de 29 años y una mujer de 21, acusados del delito de resistencia a la autoridad. La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 2 de Almirante Brown, que interviene en la investigación del hecho.
Acciones destinadas a prevenir picadas
Desde el Municipio señalaron que el procedimiento forma parte de las acciones destinadas a prevenir las picadas ilegales y las concentraciones de vehículos que puedan poner en riesgo la seguridad vial.
En ese sentido, el intendente Mariano Cascallares se refirió a los controles y sostuvo: "En Alte Brown hay una fuerte decisión política para continuar profundizando estas acciones preventivas que apuntan a cuidar a nuestros vecinos en los barrios y en las localidades".
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