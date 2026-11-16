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Almirante Brown: dos aprehendidos y 53 vehículos secuestrados en un operativo antipicadas

El procedimiento se realizó en el barrio Parque Burzaco, donde la Policía y el Municipio de Almirante Brown intervinieron ante la concentración de vehículos que realizaban maniobras riesgosas y competencias de velocidad.

Por Redacción El Diario Sur
· 1 min lectura
Motos confiscadas en un remolque, acompañadas por un vehículo policial en un operativo nocturno.
El operativo se realizó en la localidad de Burzaco.

La Policía de la Provincia de Buenos Aires, junto a la Dirección de Tránsito del Municipio de Almirante Brown, llevó adelante un operativo antipicadas en el Parque Burzaco, donde secuestraron 53 vehículos. Además, dos personas fueron aprehendidas por resistencia a la autoridad.

Según informó la comuna, el despliegue se inició a partir de la presencia de una gran cantidad de motociclistas que realizaban maniobras riesgosas y carreras en la vía pública. La situación también generaba ruidos y molestias entre los vecinos de la zona.

Como resultado de la intervención, las autoridades secuestraron 53 vehículos: 30 motos y 23 autos. Entre los rodados incautados se encontraba el vehículo de una de las personas señaladas como organizadoras de estos encuentros.

Asimismo, durante el procedimiento fueron aprehendidos un hombre de 29 años y una mujer de 21, acusados del delito de resistencia a la autoridad. La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 2 de Almirante Brown, que interviene en la investigación del hecho.

Grupo de personas detenidas con las manos en la pared, custodiadas por un militar en un área rural.
Los dos aprehendidos serían los organizadores de las picadas.

Acciones destinadas a prevenir picadas

Desde el Municipio señalaron que el procedimiento forma parte de las acciones destinadas a prevenir las picadas ilegales y las concentraciones de vehículos que puedan poner en riesgo la seguridad vial.

En ese sentido, el intendente Mariano Cascallares se refirió a los controles y sostuvo: "En Alte Brown hay una fuerte decisión política para continuar profundizando estas acciones preventivas que apuntan a cuidar a nuestros vecinos en los barrios y en las localidades".

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