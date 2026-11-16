Almirante Brown: dos aprehendidos y 53 vehículos secuestrados en un operativo antipicadas

La Policía de la Provincia de Buenos Aires, junto a la Dirección de Tránsito del Municipio de Almirante Brown, llevó adelante un operativo antipicadas en el Parque Burzaco, donde secuestraron 53 vehículos. Además, dos personas fueron aprehendidas por resistencia a la autoridad.

Según informó la comuna, el despliegue se inició a partir de la presencia de una gran cantidad de motociclistas que realizaban maniobras riesgosas y carreras en la vía pública. La situación también generaba ruidos y molestias entre los vecinos de la zona.

Como resultado de la intervención, las autoridades secuestraron 53 vehículos: 30 motos y 23 autos. Entre los rodados incautados se encontraba el vehículo de una de las personas señaladas como organizadoras de estos encuentros.