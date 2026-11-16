Llega La Noche de los Museos a San Vicente: qué lugares se podrán visitar

San Vicente se prepara para vivir una nueva edición de la Noche de los Museos, una propuesta que invita a vecinos y visitantes a descubrir el patrimonio histórico y cultural del distrito a través de recorridos por distintos espacios emblemáticos de la ciudad.

La actividad se llevará a cabo este sábado 21 de noviembre y contará con la apertura de museos, edificios históricos y espacios culturales que ofrecerán visitas guiadas y diferentes propuestas para acercar al público a la historia local.

La iniciativa busca que los vecinos puedan conocer lugares que forman parte de la identidad de San Vicente o volver a recorrerlos desde una perspectiva diferente. La entrada será libre y gratuita.

La selección incluye instituciones educativas, edificios históricos, espacios religiosos, museos y lugares representativos de la vida cultural y social del distrito.

Desde la organización anticiparon que próximamente se darán a conocer los horarios y la programación de cada uno de los espacios para que los visitantes puedan organizar su recorrido.

Los espacios que formarán parte del recorrido

Según adelantaron desde el área de Turismo de San Vicente, serán diez los espacios que integrarán la propuesta:

* Museo Centro Héroes de Malvinas.

* Parroquia San Vicente Ferrer.