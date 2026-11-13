Gustavo Oubiña, cura de Alejandro Korn: “Lo que me emocionó es ver a ese pueblo unido”

“Hace 20 años que vengo tratando de decirle a todo el mundo: ‘Che, loco, esto es verdad’. De repente veo que en todos los diarios, en todo el país, están hablando de eso que yo hace 20 años estoy tratando de gritarle al mundo”. Así se expresó el padre Gustavo Oubiña, cura de la Parroquia San Antonio de Padua de Alejandro Korn, durante una entrevista en el streaming de El Diario Sur, donde compartió sus sensaciones tras vivir de cerca los encuentros encabezados por el papa León XIV en Argentina.
“Creo que el Papa llegó en el momento justo para nuestro país, para la Argentina, y también con una llegada que nos invita a volver a conectar con lo más profundo, que es la espiritualidad y el encuentro con Dios”, expresó. En ese sentido, consideró que, al igual que ocurría con Francisco, León XIV deja frases que invitan a reflexionar, rezar y recuperar el entusiasmo.
Oubiña también relató la emoción que vivió durante la celebración religiosa, en la que pudo ubicarse en quinta fila y concelebrar durante el momento de la consagración. “Fue una locura muy emocionante”, recordó, aunque reconoció que la intensidad del encuentro estuvo acompañada por el cansancio de varios días sin dormir.
Uno de los aspectos que más lo movilizó fue contemplar la unidad que se generó alrededor de la figura del Papa. “Lo que vi y lo que me emocionó fue esa Iglesia unida y ese pueblo unido”, señaló. Además, recordó su propio camino de fe. “Descubrí que esto era verdad, que no era un cuento. El encuentro personal con Jesús me voló la cabeza”, contó.
Y concluyó con una reflexión sobre el significado de la fe: “Sentir que por lo menos por un momento la Argentina abre los oídos y escucha que Jesús es real, que espera que seas feliz y que quiere que un día vivas la vida eterna en el cielo con Él. ¡Qué loco!”.