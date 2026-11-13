Gustavo Oubiña, cura de Alejandro Korn: “Lo que me emocionó es ver a ese pueblo unido”

“Hace 20 años que vengo tratando de decirle a todo el mundo: ‘Che, loco, esto es verdad’. De repente veo que en todos los diarios, en todo el país, están hablando de eso que yo hace 20 años estoy tratando de gritarle al mundo”. Así se expresó el padre Gustavo Oubiña, cura de la Parroquia San Antonio de Padua de Alejandro Korn, durante una entrevista en el streaming de El Diario Sur, donde compartió sus sensaciones tras vivir de cerca los encuentros encabezados por el papa León XIV en Argentina.

“Creo que el Papa llegó en el momento justo para nuestro país, para la Argentina, y también con una llegada que nos invita a volver a conectar con lo más profundo, que es la espiritualidad y el encuentro con Dios”, expresó. En ese sentido, consideró que, al igual que ocurría con Francisco, León XIV deja frases que invitan a reflexionar, rezar y recuperar el entusiasmo.