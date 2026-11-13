Presentan en Japón un documental sobre la limpieza de la laguna de San Vicente: "Es un orgullo este proyecto"

El realizador Darío Ameri, vecino de San Vicente, presentará en Japón un proyecto documental sobre la invasión de camalotes en la Laguna de San Vicente, que fue seleccionado entre los seis finalistas del Japan Prize 2026. La propuesta será presentada el próximo lunes 16 de noviembre en Tokio, mientras que los ganadores se anunciarán el jueves 19.
El proyecto, titulado "Guardianes de la Laguna: La invasión del camalote", fue desarrollado por Ameri y presentado por MasterDubbing SRL. Competirá en la categoría de proyectos de documental del certamen organizado por NHK, la cadena pública de radio y televisión de Japón, que reconoce contenidos educativos de distintos países.
La producción tiene una duración prevista de 22 minutos y está dirigida principalmente a adolescentes. Su objetivo es mostrar cómo estudiantes de San Vicente participaron de una experiencia científica para controlar la proliferación de plantas acuáticas en la laguna, mediante la utilización de insectos que se alimentan de ellas. El trabajo no está terminado: de ser premiado, podría conseguir más financiamiento para llegar a su corte final.
Cabe destacar que actualmente el espejo de agua de la laguna se encuentra despejado de las plantas invasoras por un consistente trabajo de remoción mecánica que lleva adelante el Municipio de San Vicente, más el complemento del control biológico que impide que el camalote vuelva a crecer.
La iniciativa del documental cuenta con la participación del investigador del CONICET Alejandro Sosa y recupera el trabajo desarrollado junto a alumnos de la Escuela Agraria N.º 1 de San Vicente, quienes aprendieron sobre el control biológico, colaboraron en la cría de insectos y participaron de su liberación en el ambiente natural.
En diálogo con El Diario Sur, Ameri destacó su vínculo sentimental con la laguna como vecino de San Vicente, lo que lo llevó a comprometerse en la iniciativa de tratar de limpiar el espejo de agua desde 2015. “El proyecto empezó cuando trajimos a la gente de la Fundación para el Estudio de las Especies Invasivas y mi papá Rodolfo (entonces secretario de Educación del Municipio) tuvo un rol importante porque coordinó el trabajo con la Escuela Agraria”, sostuvo Ameri. Y agregó: “Era un desafío tener un equipo de trabajo y un lugar para criar los insectos para el control biológico; con una empresa privada hubiera costado una fortuna. Y con esto los chicos pueden aprender ciencia, trabajar, cuidar plantas… Tiene muchas facetas”.
“Estoy muy orgulloso que este proyecto que empezamos en 2015 todavía esté funcionando y que todos los años se sume una nueva generación de guardianes de la laguna”, destacó Ameri desde Japón, donde asegura que el documental está teniendo “muy buena acogida” en el marco de la categoría educativa para adolescentes. “La gente de acá no puede creer el nivel de compromiso para llevar adelante esto”, marcó.
La invasión de camalotes en la Laguna de San Vicente
La historia que aborda el documental se remonta a 2011, cuando se introdujo en la laguna una variedad de jacinto de agua de flores lilas con la intención de desplazar al camalote autóctono. Sin embargo, la nueva planta comenzó a reproducirse rápidamente y generó modificaciones en el ecosistema acuático.
Ante esta situación, la Municipalidad de San Vicente convocó a la Fundación para el Estudio de Especies Invasivas (FuEDEI), que impulsó una estrategia de control biológico mediante la utilización de insectos específicos.
El procedimiento consistió en criar gorgojos cuyas larvas se alimentan exclusivamente de las plantas que se buscaba controlar. Los insectos fueron reproducidos en la escuela agrotécnica de San Vicente y posteriormente liberados en la laguna.
Después de dos años de trabajo, la experiencia permitió despejar sectores del curso de agua y recuperar el equilibrio del ambiente. Sin embargo, al año siguiente, los espacios liberados comenzaron a ser ocupados por otra planta acuática conocida como repollito de agua.
Frente a esta nueva situación, se recurrió nuevamente a insectos destinados al control biológico, con resultados que permitieron controlar su crecimiento en pocos meses.
Ameri comenzó a registrar esta experiencia años atrás, a partir de su preocupación por el estado de la Laguna de San Vicente. Las imágenes que obtuvo durante aquella etapa dieron origen a un primer documental y ahora serán recuperadas como parte de una nueva producción.
El proyecto seleccionado para el Japan Prize propone seguir a una nueva generación de estudiantes mientras se busca reactivar y continuar el trabajo educativo y ambiental. La historia estará centrada en los aprendizajes de los jóvenes, los desafíos que enfrenten y su participación en el cuidado de la laguna.
La propuesta contempla trabajar con la comunidad educativa bajo la conducción de la actual directora de la institución, Ana Sonsino. También recuperará el testimonio de Silvia Amarillo, anterior directora y actual inspectora escolar, quien acompañó el desarrollo de la experiencia original.
Actualmente, el control de las plantas acuáticas también incluye tareas de remoción mecánica realizadas por la Municipalidad de San Vicente. Este procedimiento permite retirar los camalotes acumulados, mientras que el control biológico busca limitar su reproducción.
La selección entre los seis finalistas permitirá que la experiencia desarrollada en San Vicente sea presentada ante un jurado internacional en Tokio. El resultado del concurso se conocerá el 19 de noviembre, tres días después de la exposición del proyecto de Ameri.
Leé también: La Noche de las Vinotecas en Zona Sur: dónde habrá degustaciones y descuentos este viernes