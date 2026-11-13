Presentan en Japón un documental sobre la limpieza de la laguna de San Vicente: "Es un orgullo este proyecto"

El realizador Darío Ameri, vecino de San Vicente, presentará en Japón un proyecto documental sobre la invasión de camalotes en la Laguna de San Vicente, que fue seleccionado entre los seis finalistas del Japan Prize 2026. La propuesta será presentada el próximo lunes 16 de noviembre en Tokio, mientras que los ganadores se anunciarán el jueves 19.

El proyecto, titulado "Guardianes de la Laguna: La invasión del camalote", fue desarrollado por Ameri y presentado por MasterDubbing SRL. Competirá en la categoría de proyectos de documental del certamen organizado por NHK, la cadena pública de radio y televisión de Japón, que reconoce contenidos educativos de distintos países.

Una de las imágenes que tomó Ameri para el documental, que recorre varios años de trabajo.

La producción tiene una duración prevista de 22 minutos y está dirigida principalmente a adolescentes. Su objetivo es mostrar cómo estudiantes de San Vicente participaron de una experiencia científica para controlar la proliferación de plantas acuáticas en la laguna, mediante la utilización de insectos que se alimentan de ellas. El trabajo no está terminado: de ser premiado, podría conseguir más financiamiento para llegar a su corte final.

Cabe destacar que actualmente el espejo de agua de la laguna se encuentra despejado de las plantas invasoras por un consistente trabajo de remoción mecánica que lleva adelante el Municipio de San Vicente, más el complemento del control biológico que impide que el camalote vuelva a crecer.

Darío Ameri, el vecino de San Vicente y realizador del documental que registra el proceso de lucha contra las plantas invasoras.

La iniciativa del documental cuenta con la participación del investigador del CONICET Alejandro Sosa y recupera el trabajo desarrollado junto a alumnos de la Escuela Agraria N.º 1 de San Vicente, quienes aprendieron sobre el control biológico, colaboraron en la cría de insectos y participaron de su liberación en el ambiente natural.

En diálogo con El Diario Sur, Ameri destacó su vínculo sentimental con la laguna como vecino de San Vicente, lo que lo llevó a comprometerse en la iniciativa de tratar de limpiar el espejo de agua desde 2015. “El proyecto empezó cuando trajimos a la gente de la Fundación para el Estudio de las Especies Invasivas y mi papá Rodolfo (entonces secretario de Educación del Municipio) tuvo un rol importante porque coordinó el trabajo con la Escuela Agraria”, sostuvo Ameri. Y agregó: “Era un desafío tener un equipo de trabajo y un lugar para criar los insectos para el control biológico; con una empresa privada hubiera costado una fortuna. Y con esto los chicos pueden aprender ciencia, trabajar, cuidar plantas… Tiene muchas facetas”.