Los Nonos, campeones internacionales de newcom en Uruguay: "Leyenda sanvicentina"

Los Nonos de San Vicente se consagraron campeones en el torneo internacional desarrollado en Uruguay, un título con el que terminan la temporada de newcom en gran forma después de varios altibajos. Fue al vencer a Las Higueras, el local, al que superaron sin inconvenientes para quedar en lo más alto del podio.

Quien valoró el rendimiento del otro lado del Río de La Plata fue Mario Kaulen, uno de los referentes del plantel, que fue elocuente al describir las sensaciones tanto propia como de sus compañeros. “Estamos contentos porque íbamos con la expectativa de hacer un buen papel y llegamos a lo máximo, el poder levantar la copa”, sentenció, en diálogo con El Diario Sur.

En ese sentido, puntualizó que el equipo de la zona sur del conurbano bonaerense se quedó con el liderazgo en su grupo tras cuatro presentaciones, con un saldo de tres triunfos y una derrota, mientras que en semifinales la víctima fue Titanes y en la final el anfitrión.

“Llevamos a San Vicente a Uruguay. Tenemos sentido de pertenencia y seguimos siedo los Nonos. Somos auténticos y si ganamos, ganamos y si perdemos, perdemos. Somos, como nos llaman, la leyenda sanvicentina”, sentenció, al resaltar el orgullo de esta posibilidad que se”. presentó para dar la vuelta olímpica en el país vecino.