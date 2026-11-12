Los Nonos, campeones internacionales de newcom en Uruguay: "Leyenda sanvicentina"

Los Nonos de San Vicente se consagraron campeones en el torneo internacional desarrollado en Uruguay, un título con el que terminan la temporada de newcom en gran forma después de varios altibajos. Fue al vencer a Las Higueras, el local, al que superaron sin inconvenientes para quedar en lo más alto del podio.
Quien valoró el rendimiento del otro lado del Río de La Plata fue Mario Kaulen, uno de los referentes del plantel, que fue elocuente al describir las sensaciones tanto propia como de sus compañeros. “Estamos contentos porque íbamos con la expectativa de hacer un buen papel y llegamos a lo máximo, el poder levantar la copa”, sentenció, en diálogo con El Diario Sur.
En ese sentido, puntualizó que el equipo de la zona sur del conurbano bonaerense se quedó con el liderazgo en su grupo tras cuatro presentaciones, con un saldo de tres triunfos y una derrota, mientras que en semifinales la víctima fue Titanes y en la final el anfitrión.
“Llevamos a San Vicente a Uruguay. Tenemos sentido de pertenencia y seguimos siedo los Nonos. Somos auténticos y si ganamos, ganamos y si perdemos, perdemos. Somos, como nos llaman, la leyenda sanvicentina”, sentenció, al resaltar el orgullo de esta posibilidad que se”. presentó para dar la vuelta olímpica en el país vecino.
Recibimiento en San Vicente
Al recordar cómo los recibieron en la región tras la labor en Uruguay, describió: “Nos recibieron todos en el Club Mitre, nos felicitaron y fue increíble porque el premio es para todo el grupo de los Nonos, no sólo para el +60”. La referencia para los demás planteles de otras categorías que, si bien no viajaron, palpitaron el torneo con mucho entusiasmo y disfrutaron del logro.
Por caso, quien debutó como DT fue Mariana Escalante, que consiguió el primer título con el equipo. “Estaba feliz, es el primer logro con nosotros. Pudimos consagrarnos”, sentenció.
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Para Mario fue una revancha rápida después de lo que fue la imposibilidad de disputar los Juegos Bonaerense, al quedar eliminador en la fase regional. “De a poco fuimos levantando y cerramos el año con el triunfo en Uruguay, por eso nos damos cuenta que podemos dar pelea, que estamos en condiciones de seguir”, afirmó. Y sumó: “Quedamos heridos después de los Bonaerenses, pero esto es como el fútbol, siempre da revancha, y cerramos bien la temporada, no nos podemos quejar”.
La chance de volver a Uruguay
Por último, se refirió a la posibilidad de volver a Uruguay el próximo año, dado que los invitaron a una serie de talleres en Tacuarembó, algo previsto para febrero. “La hospitalidad de la gente fue increíble, nos atendieron de maravillas, y recibimos ofertas para volver”, destacó sobre las competencias internacionales.
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