Manantial Cementerio Parque Natural
22/11
Jorge José Llorens
Cochería Ianiro
23/11
Daniel Raúl Alegre
Cochería Monte Grande
Casa Ponce
22/11
Néstor Giménez
Crematorio Burzaco
23/11
Demián Alegre
Crematorio Burzaco
24/11
Fabián Serrano
Crematorio Burzaco
25/11
Flora Portillo
Cementerio Monte Grande
Casa Delorenzi
22/11
Telésforo Cadizaya Condori
Cementerio Las Praderas
24/11
María Luisa Silva
Crematorio Burzaco
25/11
José Francisco Plastina Fredes
Cementerio Ezeiza
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