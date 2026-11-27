Una investigación por grooming, ciberpedofilia y distribución de material de abuso sexual infantil derivó en una serie de allanamientos en distintos distritos de la provincia de Buenos Aires, entre ellos Esteban Echeverría, Ezeiza, Lomas de Zamora y Quilmes. Como resultado de los procedimientos realizados en esos partidos, tres personas quedaron detenidas y otras tres fueron notificadas en la causa.

Los operativos en Zona Sur fueron realizados por la Policía de la Ciudad, que llevó adelante dos allanamientos en Esteban Echeverría, siete en Ezeiza, cinco en Quilmes y tres en Lomas de Zamora. Durante los procedimientos secuestraron teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos que serán analizados en el marco de la investigación.

Los operativos se hicieron en distintos puntos de la Provincia.

El operativo se desarrolló en el contexto de la octava edición de la denominada Operación Protección de las Infancias, un procedimiento de alcance provincial que incluyó 136 allanamientos en 75 localidades bonaerenses.

Los allanamientos en Zona Sur

De acuerdo con la información difundida sobre los procedimientos en Zona Sur, entre los tres detenidos hay una persona que trabaja en una institución educativa y que, por su actividad laboral, mantiene vínculo con menores de edad.

Durante los allanamientos, los efectivos secuestraron un arma de fuego con 15 cartuchos, 11 teléfonos celulares, dos discos rígidos, dos notebooks, seis terminales OTL utilizadas para la distribución de internet, tres CPU y documentación vinculada con la investigación.