Una investigación por grooming, ciberpedofilia y distribución de material de abuso sexual infantil derivó en una serie de allanamientos en distintos distritos de la provincia de Buenos Aires, entre ellos Esteban Echeverría, Ezeiza, Lomas de Zamora y Quilmes. Como resultado de los procedimientos realizados en esos partidos, tres personas quedaron detenidas y otras tres fueron notificadas en la causa.
Los operativos en Zona Sur fueron realizados por la Policía de la Ciudad, que llevó adelante dos allanamientos en Esteban Echeverría, siete en Ezeiza, cinco en Quilmes y tres en Lomas de Zamora. Durante los procedimientos secuestraron teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos que serán analizados en el marco de la investigación.
El operativo se desarrolló en el contexto de la octava edición de la denominada Operación Protección de las Infancias, un procedimiento de alcance provincial que incluyó 136 allanamientos en 75 localidades bonaerenses.
Los allanamientos en Zona Sur
De acuerdo con la información difundida sobre los procedimientos en Zona Sur, entre los tres detenidos hay una persona que trabaja en una institución educativa y que, por su actividad laboral, mantiene vínculo con menores de edad.
Durante los allanamientos, los efectivos secuestraron un arma de fuego con 15 cartuchos, 11 teléfonos celulares, dos discos rígidos, dos notebooks, seis terminales OTL utilizadas para la distribución de internet, tres CPU y documentación vinculada con la investigación.
Además, el personal especializado realizó tareas de triage sobre los dispositivos electrónicos y el contenido digital encontrado en los domicilios. Estas tareas forman parte del análisis de las pruebas reunidas durante los procedimientos.
136 allanamientos por grooming y ciberpedofilia en la provincia
La investigación general fue impulsada por referentes especializados en grooming, ciberpedofilia y abuso sexual infantil del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, a cargo del procurador general Julio Conte-Grand.
Según informaron desde la Procuración, el procedimiento fue coordinado por el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming, dependiente de la Secretaría de Política Criminal, junto con fiscales especializados en la temática.
Los 136 allanamientos se distribuyeron en distintos departamentos judiciales bonaerenses, entre ellos Avellaneda-Lanús, La Matanza, Lomas de Zamora, Quilmes, La Plata, Morón, San Isidro, San Martín, Mar del Plata y otros puntos de la provincia.
Como resultado del operativo general, fueron identificadas 127 personas: 122 hombres y cinco mujeres. También se informó que nueve menores compartieron material de abuso sexual infantil.
Personas vinculadas a menores y elementos secuestrados
Entre los datos relevados durante la investigación, las autoridades advirtieron que siete de las personas involucradas trabajan en contacto directo con infancias y adolescencias. Además, uno de los identificados pertenece al Servicio Penitenciario Bonaerense.
La investigación también permitió identificar a 63 menores de edad que convivían con las personas involucradas y a siete posibles víctimas.
Uno de los procedimientos se realizó en una unidad carcelaria, donde el investigado ya se encontraba privado de su libertad por una causa de abuso sexual infantil agravado por el vínculo.
En el conjunto de los allanamientos se secuestraron 73 computadoras, 96 dispositivos de almacenamiento, 180 teléfonos celulares y dos armas de fuego. Además, se realizaron 58 procedimientos de triage y/o visualización de los elementos digitales incautados.
De acuerdo con el balance difundido sobre la Operación Protección de las Infancias VIII, el megaoperativo alcanzó 16 detenciones y 123 imputaciones en el marco de los 136 allanamientos realizados en territorio bonaerense.
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