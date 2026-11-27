A medida que se acerca la Navidad, los calendarios de Adviento ganan protagonismo como una alternativa de regalo. La propuesta consiste en abrir un pequeño obsequio por día hasta llegar a Nochebuena y cada vez más emprendedores adaptan esta modalidad a distintos rubros y presupuestos.

Florencia Bochi y Delfina Díaz Galarza son dos emprendedoras de Lomas de Zamora que apostaron por esta tendencia. Aunque ofrecen productos diferentes, coinciden en que el principal atractivo está en la sorpresa y en la experiencia de descubrir un regalo cada día.

Florencia es de Banfield, cosmiatra, maquilladora profesional y tiene una tienda de belleza donde ofrece productos de skincare, maquillaje, accesorios y artículos de papelería. Hace tres años comenzó a elaborar calendarios de Adviento, una idea que surgió a partir de su sobrina. "Para mí un calendario de Adviento es como la magia de contabilizar los días que faltan para llegar a una fecha especial", explicó. Con el tiempo, el producto se convirtió en el más vendido de su emprendimiento.

Su diferencial está en la elaboración artesanal: diseña las bolsitas, prepara las presentaciones y piensa una estética propia para cada edición. Además, personaliza los calendarios según los gustos de las clientas, para que reciban productos que puedan utilizar.