A medida que se acerca la Navidad, los calendarios de Adviento ganan protagonismo como una alternativa de regalo. La propuesta consiste en abrir un pequeño obsequio por día hasta llegar a Nochebuena y cada vez más emprendedores adaptan esta modalidad a distintos rubros y presupuestos.
Florencia Bochi y Delfina Díaz Galarza son dos emprendedoras de Lomas de Zamora que apostaron por esta tendencia. Aunque ofrecen productos diferentes, coinciden en que el principal atractivo está en la sorpresa y en la experiencia de descubrir un regalo cada día.
Florencia es de Banfield, cosmiatra, maquilladora profesional y tiene una tienda de belleza donde ofrece productos de skincare, maquillaje, accesorios y artículos de papelería. Hace tres años comenzó a elaborar calendarios de Adviento, una idea que surgió a partir de su sobrina. "Para mí un calendario de Adviento es como la magia de contabilizar los días que faltan para llegar a una fecha especial", explicó. Con el tiempo, el producto se convirtió en el más vendido de su emprendimiento.
Su diferencial está en la elaboración artesanal: diseña las bolsitas, prepara las presentaciones y piensa una estética propia para cada edición. Además, personaliza los calendarios según los gustos de las clientas, para que reciban productos que puedan utilizar.
La propuesta también amplió su público. Si bien originalmente estos calendarios estaban asociados a los chicos, hoy recibe pedidos para niñas, adolescentes y mujeres adultas.
Para Bochi, diciembre es el mes de mayor actividad comercial y los calendarios permiten atraer nuevos clientes. Sin embargo, aclaró que no pueden salvar por sí solos un año de ventas, sino que funcionan como una oportunidad para que más personas conozcan el emprendimiento.
Los precios de los calendarios
Delfina Díaz Galarza es del barrio San José de Temperley y comenzó su emprendimiento en abril del año pasado. La iniciativa nació después de adoptar a una perrita que había rescatado de la calle y que la motivó a comenzar un proyecto propio durante un momento difícil. Aunque el animal falleció, hoy considera que el negocio es una manera de homenajearla.
Su propuesta incluye bijouterie, tazas, vasos, accesorios para el pelo y artículos de librería. También confecciona cartucheras y busca construir una marca propia.
Este año incorporó por primera vez los calendarios de Adviento, inspirada en los videos de unboxing y en su gusto por las sorpresas. Después de consultar a sus seguidores, lanzó dos opciones: una de siete días, a $40.000, y otra de 24 días, a $115.000.
Ambas incluyen distintos productos, como vasos, tazas, bombillas de vidrio, bijouterie y accesorios. Además, ella misma diseña las tapas, las etiquetas y prepara las cajas.
La respuesta del público fue positiva, aunque vendió más calendarios de siete días. También proyecta lanzar cajas sorpresa durante todo el año, pero considera que los calendarios tienen una magia especial durante la Navidad. "Creo que es un detalle lindo tanto para regalar como para autorregalarse", sostuvo.