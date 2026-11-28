Un desarrollador oriundo de Lomas de Zamora trabaja en la creación de un videojuego de carreras inspirado en las calles, los autos y los paisajes del Conurbano bonaerense. Se trata de Conurban Street, un proyecto independiente que busca recuperar la estética de los clásicos fichines y trasladarla a las computadoras, con circuitos basados en distintos puntos del Gran Buenos Aires.
La iniciativa está a cargo de Lado Positivo, un estudio que comenzó a trabajar en 2025 con aplicaciones web y luego amplió sus actividades hacia el diseño y la programación de videojuegos. El equipo está integrado por Cristian Almóniga y Luciana Cardiello, además de colaboradores externos.
"Es un videojuego de carreras arcade inspirado en el Conurbano, en los fichines que íbamos a jugar, como el Daytona. Son carreras cortas y fue pensado para eso", explicó Almóniga sobre la propuesta.
Los escenarios toman como referencia distintos lugares del Conurbano y de la Ciudad de Buenos Aires, aunque no buscan reproducirlos de manera exacta. Entre los paisajes mencionados aparecen Camino Negro y el Mercado Central. La intención es combinar elementos reconocibles de la región con una propuesta lúdica y de parodia.
Uno de los rasgos distintivos del juego será la posibilidad de competir con vehículos clásicos y populares de la Argentina, como un Renault 12 o un Fiat 147. "Es pensado desde el lugar del Need for Speed: un juego de carreras que pase por tu barrio está buenísimo", señaló el desarrollador.
El proyecto lleva aproximadamente un año de trabajo y actualmente cuenta con una versión demo jugable. Esa primera etapa funciona con una modalidad similar a la de un jugador individual, mientras que la versión comercial contempla incorporar un modo multijugador para competir con otros usuarios. Además, a medida que se acumulen puntos, se podrán desbloquear distintos vehículos.
El lanzamiento inicial está pensado para computadoras y posteriormente se buscará adaptar el videojuego a celulares. El modelo comercial prevé vender una versión base con una cantidad determinada de autos y circuitos, y sumar expansiones temáticas pagas. Entre las posibilidades aparecen pistas inspiradas en Zona Sur y paquetes de vehículos de marcas como Renault y Fiat.
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