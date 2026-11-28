Un desarrollador oriundo de Lomas de Zamora trabaja en la creación de un videojuego de carreras inspirado en las calles, los autos y los paisajes del Conurbano bonaerense. Se trata de Conurban Street, un proyecto independiente que busca recuperar la estética de los clásicos fichines y trasladarla a las computadoras, con circuitos basados en distintos puntos del Gran Buenos Aires.

La iniciativa está a cargo de Lado Positivo, un estudio que comenzó a trabajar en 2025 con aplicaciones web y luego amplió sus actividades hacia el diseño y la programación de videojuegos. El equipo está integrado por Cristian Almóniga y Luciana Cardiello, además de colaboradores externos.

"Es un videojuego de carreras arcade inspirado en el Conurbano, en los fichines que íbamos a jugar, como el Daytona. Son carreras cortas y fue pensado para eso", explicó Almóniga sobre la propuesta.