El Instituto Parish Robertson de Monte Grande informó a través de un comunicado dirigido a las familias que desvinculó a un empleado que se desempeñaba como portero del establecimiento, luego de que se conociera su posible participación en “hechos que involucran como víctima a una menor de edad”.
En el texto, desde la institución señalaron: “En virtud de haberse hecho público la posible participación de un empleado del establecimiento en hechos que involucran como víctima a una menor de edad y si bien respetamos el principio de inocencia establecido en la Constitución Nacional, a los fines de salvaguardar la seguridad y tranquilidad de la Comunidad Educativa, hemos desvinculado al agente indicado como partícipe”.
Además, indicaron que se pusieron a disposición de las autoridades competentes para colaborar con la investigación.
Según la información que trascendió entre las familias del tradicional colegio privado del centro de Monte Grande, el caso estaría vinculado a un presunto intercambio de mensajes con la menor. Se trataría de un posible caso de grooming.