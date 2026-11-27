El Instituto Parish Robertson de Monte Grande informó a través de un comunicado dirigido a las familias que desvinculó a un empleado que se desempeñaba como portero del establecimiento, luego de que se conociera su posible participación en “hechos que involucran como víctima a una menor de edad” .

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En el texto, desde la institución señalaron: “En virtud de haberse hecho público la posible participación de un empleado del establecimiento en hechos que involucran como víctima a una menor de edad y si bien respetamos el principio de inocencia establecido en la Constitución Nacional, a los fines de salvaguardar la seguridad y tranquilidad de la Comunidad Educativa, hemos desvinculado al agente indicado como partícipe”.

Además, indicaron que se pusieron a disposición de las autoridades competentes para colaborar con la investigación.