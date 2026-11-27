Un hombre fue captado en imágenes mientras atacaba una ermita de la Virgen de Caacupé, ubicada sobre la calle Gainza, en el barrio Villa Coll de Alejandro Korn. La situación generó preocupación entre los vecinos y la comunidad religiosa.
A través de sus redes sociales, la Parroquia San Antonio de Padua compartió imágenes vinculadas a los daños registrados en el lugar. En el video difundido se observa a un hombre atacando la ermita.
Tras lo ocurrido, el padre Gustavo Oubiña, de la Parroquia San Antonio, publicó un mensaje dirigido a la comunidad en el que llamó a responder desde la fe y el perdón. “Recemos mucho por estas personas y no nos dejemos ganar por el mal. Respondamos como nos pide Jesús: siempre con una bendición”, expresó el sacerdote.
En ese sentido, citó un pasaje bíblico: “No se dejen vencer por el mal, antes bien venzan el mal haciendo el bien” (Romanos 12). “Nos duele sin duda el desprecio a nuestra Madre, pero es momento de perdonar y seguir”, agregó Oubiña, en referencia a la Virgen de Caacupé.
Por último, el padre adelantó que próximamente se realizará la bendición de una nueva ermita y concluyó su mensaje: “Trabajemos siempre por la Paz. ¡Ave María y adelante! Paz y bien”.