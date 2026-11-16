Mataron en Chascomús a un policía: fue en un operativo por un robo en Alejandro Korn

Un sargento de la Policía Bonaerense murió durante un operativo realizado en Chascomús para detener a cuatro sospechosos de un robo cometido en Alejandro Korn. El efectivo recibió un disparo en el pecho y la Justicia investiga al subcomisario que estaba a cargo de la dependencia policial local. El procedimiento se llevó a cabo en el barrio Lomas Altas, donde los agentes buscaron a los cuatro hombres, que estaban armados, según indicó Infobae. El despliegue reunió a efectivos de distintas dependencias de la región y terminó con los sospechosos reducidos y detenidos.

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La víctima fue identificada como Federico Colarusso, quien tenía 33 años y era oriundo de Ranchos. De acuerdo a las primeras informaciones, el disparo que recibió habría salido del arma del jefe de la Estación de Policía Comunal de Chascomús, un subcomisario que quedó bajo investigación. El sargento tenía 33 años. La investigación sobre el hecho La fiscal Daniela Bertoletti Tramuja, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°9 de Chascomús, quedó a cargo de la causa. La secuencia en la que se produjo el disparo todavía no fue esclarecida y la Policía Federal Argentina (PFA) quedó a cargo de las actuaciones, debido a que el hecho involucra a integrantes de la fuerza provincial.

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