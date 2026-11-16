Un hombre de 50 años fue detenido este lunes 16 de noviembre en horas de la tarde en San Vicente, acusado de comercializar marihuana frente a la Escuela San José. Allí los efectivos observaron un presunto intercambio de drogas y dinero entre dos personas y procedieron a identificar a los involucrados.
El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría 1ª de San Vicente tras llevar adelante tareas de seguimiento para dar con el sospechoso, según indicaron fuentes policiales a El Diario Sur. Los agentes trabajaban vestidos de civil en la zona de las calles Almirante Brown y 9 de Julio y esperaron de forma encubierta para realizar la operación.
De acuerdo con el parte policial, los efectivos detectaron a dos hombres que presuntamente realizaban un intercambio de dinero y bolsas de nylon en la vía pública. Ante esta situación, intervinieron para identificar a ambas personas. Fue a las 14 horas.
El involucrado de 50 años fue señalado por los investigadores como el presunto vendedor de la sustancia, sobre el cual venían realizando tareas de investigación. El hombre se encontraba a bordo de un automóvil Citroën, mientras que la otra persona fue identificada como el supuesto comprador.
Secuestraron 27 gramos de marihuana
Durante el operativo, los policías incautaron cuatro bolsas transparentes que contenían un total de siete gramos de marihuana y otra bolsa negra con 20 gramos de la misma sustancia, según detallaron las fuentes policiales. En total, se secuestraron 27 gramos.
Además, los efectivos encontraron 58 mil pesos en efectivo y procedieron al secuestro del automóvil Citroën que conducía el sospechoso. De acuerdo con los informantes, el vehículo no registraba impedimentos legales.
Tras el procedimiento, se dio intervención a la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada de San Vicente. Desde la fiscalía avalaron las actuaciones policiales y dispusieron la aprehensión del hombre por el presunto delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
La investigación quedó a cargo de la Justicia, mientras se llevan adelante las diligencias correspondientes para avanzar con la causa.
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