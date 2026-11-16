Un hombre de 50 años fue detenido este lunes 16 de noviembre en horas de la tarde en San Vicente, acusado de comercializar marihuana frente a la Escuela San José. Allí los efectivos observaron un presunto intercambio de drogas y dinero entre dos personas y procedieron a identificar a los involucrados.

El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría 1ª de San Vicente tras llevar adelante tareas de seguimiento para dar con el sospechoso, según indicaron fuentes policiales a El Diario Sur. Los agentes trabajaban vestidos de civil en la zona de las calles Almirante Brown y 9 de Julio y esperaron de forma encubierta para realizar la operación.

El Colegio San José de San Vicente, frente al cual ocurrió el hecho.

De acuerdo con el parte policial, los efectivos detectaron a dos hombres que presuntamente realizaban un intercambio de dinero y bolsas de nylon en la vía pública. Ante esta situación, intervinieron para identificar a ambas personas. Fue a las 14 horas.