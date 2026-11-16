La muerte del baterista y profesor de música Quique Gentile de 67 años generó pesar en la comunidad artística de San Vicente, donde desarrolló una trayectoria de más de cuatro décadas vinculada a la batería, la percusión y la enseñanza. Alfio Fernández, uno de sus alumnos, recordó en diálogo con El Diario Sur cómo lo conoció, su dedicación al estudio de la música y el vínculo que construyó con quienes asistían a sus clases.
Fernández comenzó a estudiar con Gentile después de retomar la batería durante la pandemia de coronavirus. Según relató, llevaba diez años sin tocar el instrumento cuando el aislamiento lo impulsó a recuperar esa actividad y buscar un profesor que lo acompañara en su aprendizaje.
"Por culpa de la pandemia había que encerrarse en nuestras casas. Eso hizo que vuelva a armar mi batería, la cual no tocaba hace diez años. Y en base a eso ponerme en búsqueda de un profesor de batería. Ahí apareció Quique", recordó.
Los primeros encuentros se desarrollaron durante las restricciones sanitarias, cuando todavía era necesario utilizar barbijo. Desde entonces, Fernández mantuvo un vínculo con el músico que trascendió las clases y que hoy recuerda con tristeza.
40 años enseñando música en San Vicente
Uno de los aspectos que Fernández destacó de su profesor fue su dedicación permanente al estudio. A pesar de contar con décadas de experiencia, Gentile continuaba incorporando conocimientos y buscando nuevas herramientas para transmitirles a sus alumnos.
"Quique era una persona voraz por los libros de música. Él veía un libro y lo estudiaba de punta a punta para poder enseñarlo", explicó Fernández, quien lo definió como "una bestia del estudio de la música".
El alumno también destacó el reconocimiento que tenía Gentile entre otros músicos. Ese sentimiento también lo experimentaba Fernández durante sus propias clases. "Yo tomé siete años clases de él y siempre me puse nervioso", contó.
A lo largo de su trayectoria, Gentile dedicó alrededor de 40 años a la enseñanza de la batería y llegó a realizar 105 clínicas musicales, según recordó su alumno. Su actividad estuvo vinculada tanto a la formación individual como a la transmisión de conocimientos a otros bateristas.
El recuerdo de los alumnos de Quique Gentile
Fernández contó que formaba parte de un grupo de aproximadamente 15 estudiantes que también mantenían una relación de amistad con Gentile. Para ellos, la muerte del profesor representa la pérdida de una figura importante en su formación musical y en sus vidas personales.
"Un vacío enorme el que queda", expresó. Y agregó: "Por más profesores de música que yo tenga, nunca va a haber un profe como Quique".
El alumno también recordó la dedicación de Gentile durante sus últimos días. Según relató, el músico continuó dando clases incluso cuando comenzó a sentirse mal y tenía dificultades para mantenerse de pie.
"Hasta el día antes de que se descompuso y se sentía mal, ya no podía estar en pie. Sin embargo, me hizo ir a clases igual", recordó Fernández sobre uno de sus últimos encuentros con el profesor.
Sobre cómo continuará su formación musical después de tantos años junto a Gentile, Fernández resumió sus sentimientos con una frase: "Ahora soy un baterista sin timón. Veremos dónde me lleva el viento".
La despedida de Quique Gentile también estuvo acompañada por un mensaje de reconocimiento a su trayectoria en la cultura de San Vicente, donde fue recordado por su trabajo como artista, docente y formador de nuevas generaciones de músicos.
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