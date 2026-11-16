La muerte del baterista y profesor de música Quique Gentile de 67 años generó pesar en la comunidad artística de San Vicente, donde desarrolló una trayectoria de más de cuatro décadas vinculada a la batería, la percusión y la enseñanza. Alfio Fernández, uno de sus alumnos, recordó en diálogo con El Diario Sur cómo lo conoció, su dedicación al estudio de la música y el vínculo que construyó con quienes asistían a sus clases.

Fernández comenzó a estudiar con Gentile después de retomar la batería durante la pandemia de coronavirus. Según relató, llevaba diez años sin tocar el instrumento cuando el aislamiento lo impulsó a recuperar esa actividad y buscar un profesor que lo acompañara en su aprendizaje.

Quique Gentile, reconocido baterista, falleció este fin de semana.

"Por culpa de la pandemia había que encerrarse en nuestras casas. Eso hizo que vuelva a armar mi batería, la cual no tocaba hace diez años. Y en base a eso ponerme en búsqueda de un profesor de batería. Ahí apareció Quique", recordó.

Los primeros encuentros se desarrollaron durante las restricciones sanitarias, cuando todavía era necesario utilizar barbijo. Desde entonces, Fernández mantuvo un vínculo con el músico que trascendió las clases y que hoy recuerda con tristeza.

40 años enseñando música en San Vicente

Uno de los aspectos que Fernández destacó de su profesor fue su dedicación permanente al estudio. A pesar de contar con décadas de experiencia, Gentile continuaba incorporando conocimientos y buscando nuevas herramientas para transmitirles a sus alumnos.