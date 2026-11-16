Quién era el padre Mario Quadraccia, el primer párroco de Luis Guillón que fue recordado en el centenario

En medio de los festejos por el centenario de Luis Guillón, una imagen despertó recuerdos y emociones entre los vecinos. Durante el recorrido de fotografías históricas que se instaló en la Plaza 25 de Mayo, apareció una foto del padre Mario Quadraccia, el primer párroco de la localidad y una de las figuras más queridas de la comunidad.
Su presencia en la muestra no pasó inadvertida. Para muchos vecinos, aquella imagen fue una oportunidad para recordar a un hombre que dejó una huella profunda en la historia de Luis Guillón y que, durante más de cinco décadas, dedicó su vida a acompañar a la comunidad desde la fe.
La historia del padre Mario
El padre Mario era oriundo de Italia y llegó a convertirse en un referente de la localidad. El 4 de agosto de 1963, cuando la antigua capilla fue elevada oficialmente a parroquia, asumió como su primer párroco. Desde entonces, su historia quedó ligada a la de la comunidad de La Anunciación y al crecimiento espiritual del pueblo.
Uno de los recuerdos que mejor refleja su compromiso ocurrió el 8 de diciembre de 1965, cuando celebró una misa de Primera Comunión en el edificio de la parroquia, que todavía no tenía vidrios, puertas ni revoques.
Su trabajo y cercanía con los vecinos fueron reconocidos en 2011, cuando fue declarado Ciudadano Ilustre de Esteban Echeverría. En una de sus últimas entrevistas con El Diario Sur, el religioso resumió con emoción el vínculo que había construido con el lugar: "Agradezco haber pasado 50 años de mi vida adelante de la iglesia del pueblo".
El padre Mario Quadraccia falleció en febrero de 2019, a los 95 años. Su partida provocó una profunda conmoción en la comunidad religiosa y entre quienes lo habían conocido.
Su legado también quedó plasmado en el mapa de la localidad. En septiembre de 2019, la calle Mendiondo, ubicada frente a la parroquia, pasó a llevar su nombre en homenaje a su trayectoria y a todo lo que representó para Luis Guillón.