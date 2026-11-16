Quién era el padre Mario Quadraccia, el primer párroco de Luis Guillón que fue recordado en el centenario

En medio de los festejos por el centenario de Luis Guillón, una imagen despertó recuerdos y emociones entre los vecinos. Durante el recorrido de fotografías históricas que se instaló en la Plaza 25 de Mayo, apareció una foto del padre Mario Quadraccia, el primer párroco de la localidad y una de las figuras más queridas de la comunidad.

Su presencia en la muestra no pasó inadvertida. Para muchos vecinos, aquella imagen fue una oportunidad para recordar a un hombre que dejó una huella profunda en la historia de Luis Guillón y que, durante más de cinco décadas, dedicó su vida a acompañar a la comunidad desde la fe.

El padre Mario murió a los 95 años.

La historia del padre Mario

El padre Mario era oriundo de Italia y llegó a convertirse en un referente de la localidad. El 4 de agosto de 1963, cuando la antigua capilla fue elevada oficialmente a parroquia, asumió como su primer párroco. Desde entonces, su historia quedó ligada a la de la comunidad de La Anunciación y al crecimiento espiritual del pueblo.