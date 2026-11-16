El Instituto N°35 de Monte Grande brindará una charla informativa sobre sus carreras

El Instituto Superipr de Formación Docente N°35 de Monte Grande realizará este martes 17 de noviembre una charla informativa destinada a quienes estén interesados en comenzar a estudiar los profesorados en Biología y Química de cara al ciclo lectivo 2027.

La charla en Monte Grande

El encuentro tendrá lugar a las 18 en la sede de la institución, ubicada en Amat 279, y funcionará como instancia previa al proceso de inscripción para el próximo año.

Ambas propuestas cuentan con títulos oficiales y son gratuitas, ya que se dictan en una institución de gestión estatal.