Esteban Echeverría

El Instituto N°35 de Monte Grande brindará una charla informativa sobre sus carreras

El Instituto de Monte Grande realizará una charla informativa como paso previo a la inscripción 2027 de los profesorados en Biología y Química, dos carreras gratuitas y con título oficial.

Por Redacción El Diario Sur
· 1 min lectura
Estudiantes asisten a una charla en un auditorio, con un panel de oradores al frente.
La charla tendrá lugar este martes a las 18 horas.

El Instituto Superipr de Formación Docente N°35 de Monte Grande realizará este martes 17 de noviembre una charla informativa destinada a quienes estén interesados en comenzar a estudiar los profesorados en Biología y Química de cara al ciclo lectivo 2027.

La charla en Monte Grande

El encuentro tendrá lugar a las 18 en la sede de la institución, ubicada en Amat 279, y funcionará como instancia previa al proceso de inscripción para el próximo año.

Ambas propuestas cuentan con títulos oficiales y son gratuitas, ya que se dictan en una institución de gestión estatal.

La convocatoria está dirigida a todas las personas que quieran conocer las carreras y recibir información antes de iniciar su formación docente.

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