Organizan en Luis Guillón reuniones para hacer juegos de rol y crean algunos de ellos

En Luis Guillón, un grupo de vecinos se reúne todos los meses para participar de juegos de rol, una actividad en la que los jugadores interpretan personajes y construyen historias colectivas. Los encuentros son organizados por el club Pozo Supurante del Sur, que comenzó a funcionar en 2017 y tiene entre sus impulsores a Hernán Juárez, de 42 años, quien también fundó una editorial dedicada a producir este tipo de juegos.

Las reuniones se desarrollan el tercer domingo de cada mes, de 14 a 20, en la Biblioteca Florentino Ameghino, ubicada en Florentino Ameghino 1628. En el último encuentro participaron más de 20 personas, una convocatoria que refleja el crecimiento que experimentó el grupo desde sus comienzos.

Juárez contó a El Diario Sur que su vínculo con los juegos de rol comenzó durante su infancia. Estudió en el Polivalente de Arte de Luis Guillón y, con algunos de sus excompañeros, decidió impulsar encuentros en Zona Sur. "En ese momento había movida solo en Capital y pensamos en traerla hasta acá", recordó.

La iniciativa comenzó en marzo de 2017 en Monte Grande y fue creciendo gradualmente hasta consolidarse en Luis Guillón. "Fue creciendo mucho el Pozo, hizo como un laburo de sembrar jugadores que se acerquen a este hobby hermoso", destacó Juárez, quien señaló que muchas personas desconocían que existía un club de estas características en la región.

Los juegos de rol consisten en interpretar personajes dentro de una historia conducida por un narrador. Cada participante toma decisiones y utiliza dados para determinar el resultado de determinadas acciones. Las partidas pueden durar entre una y seis horas.

El organizador relacionó parte del crecimiento de esta actividad con la serie Stranger Things de Netflix, que muestra a sus protagonistas jugando juegos de rol. Según explicó, la ficción despertó el interés de personas que hasta entonces desconocían esta forma de entretenimiento.

El club está orientado principalmente a adolescentes desde los 13 o 14 años y adultos, debido a que algunos juegos incluyen situaciones de violencia. Sin embargo, los organizadores también comenzaron a preparar mesas con propuestas para chicos más pequeños.