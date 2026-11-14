Organizan en Luis Guillón reuniones para hacer juegos de rol y crean algunos de ellos

En Luis Guillón, un grupo de vecinos se reúne todos los meses para participar de juegos de rol, una actividad en la que los jugadores interpretan personajes y construyen historias colectivas. Los encuentros son organizados por el club Pozo Supurante del Sur, que comenzó a funcionar en 2017 y tiene entre sus impulsores a Hernán Juárez, de 42 años, quien también fundó una editorial dedicada a producir este tipo de juegos.
Las reuniones se desarrollan el tercer domingo de cada mes, de 14 a 20, en la Biblioteca Florentino Ameghino, ubicada en Florentino Ameghino 1628. En el último encuentro participaron más de 20 personas, una convocatoria que refleja el crecimiento que experimentó el grupo desde sus comienzos.
Juárez contó a El Diario Sur que su vínculo con los juegos de rol comenzó durante su infancia. Estudió en el Polivalente de Arte de Luis Guillón y, con algunos de sus excompañeros, decidió impulsar encuentros en Zona Sur. "En ese momento había movida solo en Capital y pensamos en traerla hasta acá", recordó.
La iniciativa comenzó en marzo de 2017 en Monte Grande y fue creciendo gradualmente hasta consolidarse en Luis Guillón. "Fue creciendo mucho el Pozo, hizo como un laburo de sembrar jugadores que se acerquen a este hobby hermoso", destacó Juárez, quien señaló que muchas personas desconocían que existía un club de estas características en la región.
Los juegos de rol consisten en interpretar personajes dentro de una historia conducida por un narrador. Cada participante toma decisiones y utiliza dados para determinar el resultado de determinadas acciones. Las partidas pueden durar entre una y seis horas.
El organizador relacionó parte del crecimiento de esta actividad con la serie Stranger Things de Netflix, que muestra a sus protagonistas jugando juegos de rol. Según explicó, la ficción despertó el interés de personas que hasta entonces desconocían esta forma de entretenimiento.
El club está orientado principalmente a adolescentes desde los 13 o 14 años y adultos, debido a que algunos juegos incluyen situaciones de violencia. Sin embargo, los organizadores también comenzaron a preparar mesas con propuestas para chicos más pequeños.
"Algunos de los que organizan son padres. Ahí surgió el hecho de hacer una mesa para chicos con juegos más light. Los chicos se emocionan y nos pone contentos que se pueda hacer eso", expresó Juárez.
Además de sostener las reuniones mensuales, el vecino convirtió su interés por los juegos de rol en un proyecto editorial. Durante la pandemia comenzó a desarrollar pequeñas producciones junto con otros aficionados, una experiencia que dio origen a Primigenia Austral, una editorial independiente que ya cuenta con cinco títulos impresos.
Primigenia Austral: de crear pequeños juegos a publicar libros propios
El interés de Hernán Juárez por los juegos de rol también lo llevó a involucrarse en su desarrollo. Hace aproximadamente seis años comenzó a trabajar junto con otros aficionados en la creación de pequeñas producciones que publicaban en una plataforma especializada.
Durante la pandemia, el proyecto tomó impulso y en diciembre de 2020 nació Primigenia Austral, una editorial independiente fundada por Juárez, Hernán D'Andreis y César Jara Encina, uno de cuyos integrantes reside en Chile.
"Lo que primero que fue un colectivo de diseñadores, ahora terminó en la editorial que ya lleva el quinto título publicado, con juegos de hasta 100 páginas", explicó Juárez.
Entre sus producciones se encuentran Pampa Primigenia, donde los jugadores interpretan gauchos que enfrentan situaciones sobrenaturales, y El Jardín de los Primeros, una reinterpretación del mito de los vampiros desarrollada por tres creadores de Zona Sur.
La editorial comercializa sus publicaciones principalmente en tiendas y encuentros especializados, como Rosario Juega Rol y el Encuentro Nacional de Juegos de Mesa.
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Epígrafe 1 - El club de juegos se reúne el tercer domingo de cada mes.
Epígrafe 2 - Hernán Juárez junto a Hernán D´ Andreis, dos de los fundadores de la editorial Primigenia Austral.