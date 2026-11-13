Provinciales

Tren Roca: el ramal Ezeiza circula con servicio limitado por un árbol caído en Llavallol

Un árbol cayó sobre la zona de vías en Llavallol y afectó la circulación del Tren Roca. El ramal Ezeiza funciona de manera limitada entre Plaza Constitución y Temperley.

Por Redacción El Diario Sur
· 1 min lectura
Pasajeros esperan en la estación de tren mientras un tren se detiene en el andén 1.
Los trenes circulan únicamente entre Plaza Constitución y Temperley.

El servicio del Tren Roca en el ramal Ezeiza presenta demoras y funciona de manera limitada entre Plaza Constitución y Temperley. La interrupción se debe a la caída de un árbol en la zona de vías, a la altura de Llavallol.

La situación fue informada este jueves a las 15:50, cuando se indicó que las formaciones no completaban su recorrido habitual hasta Ezeiza.

Por el momento, los trenes circulan únicamente entre Plaza Constitución y Temperley, mientras se trabaja para resolver el inconveniente y restablecer el servicio completo.

Se recomienda a los pasajeros tener en cuenta esta modificación al momento de viajar y consultar las actualizaciones del servicio antes de dirigirse a las estaciones.

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