Tren Roca: el ramal Ezeiza circula con servicio limitado por un árbol caído en Llavallol

El servicio del Tren Roca en el ramal Ezeiza presenta demoras y funciona de manera limitada entre Plaza Constitución y Temperley. La interrupción se debe a la caída de un árbol en la zona de vías, a la altura de Llavallol.

La situación fue informada este jueves a las 15:50, cuando se indicó que las formaciones no completaban su recorrido habitual hasta Ezeiza.

Por el momento, los trenes circulan únicamente entre Plaza Constitución y Temperley, mientras se trabaja para resolver el inconveniente y restablecer el servicio completo.