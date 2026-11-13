Principio de incendio en un colegio de Rafael Calzada: suspendieron las clases

Los Bomberos Voluntarios de Almirante Brown realizaron un operativo durante las últimas horas por un principio de incendio en el Instituto Almafuerte de la localidad de Rafael Calzada. Tras el hecho, las clases quedaron suspendidas.
El suceso ocurrió en la intersección de las calles Falucho y Julián Segundo de Agüero, en cercanías del centro de día Mundo de Esperanzas. Según indicaron fuentes oficiales del caso a El Diario Sur, el fuego comenzó sobre unos desechos acumulados en un sector trasero del establecimiento. El motivo por el cual se inició es materia de investigación de las autoridades.
Ante la situación, vecinos de la zona colaboraron para apagar las llamas hasta el arribo de los bomberos, quienes llegaron y lograron controlar el foco ígneo e impedir que se propagara hacia otros sectores del colegio. Por su parte, el personal del SAME y los efectivos policiales realizaron tareas de apoyo.
El mensaje del colegio de Rafael Calzada
De esta manera, la calle permaneció cortada durante varios minutos hasta la finalización de las labores. Tras el episodio, el Equipo Directivo del Instituto Almafuerte brindó un mensaje para la comunidad: “Queridas familias del nivel secundario: Les informamos que en el día de mañana, viernes 13, quedan suspendidas las clases. Lamentamos las molestias”.
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