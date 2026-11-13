Principio de incendio en un colegio de Rafael Calzada: suspendieron las clases

Los Bomberos Voluntarios de Almirante Brown realizaron un operativo durante las últimas horas por un principio de incendio en el Instituto Almafuerte de la localidad de Rafael Calzada. Tras el hecho, las clases quedaron suspendidas.

El suceso ocurrió en la intersección de las calles Falucho y Julián Segundo de Agüero, en cercanías del centro de día Mundo de Esperanzas. Según indicaron fuentes oficiales del caso a El Diario Sur, el fuego comenzó sobre unos desechos acumulados en un sector trasero del establecimiento. El motivo por el cual se inició es materia de investigación de las autoridades.