Voraz incendio destruyó la casa de la hija de Ramona Díaz, histórica vecina de Almirante Brown

Un incendio destruyó por completo la casa de Karina Corbalán, hija de Ramona Díaz, una histórica vecina de Almirante Brown reconocida por su trabajo social y comunitario. La propiedad sufrió daños totales, por lo que ahora necesitan materiales de construcción para volver a empezar.
El hecho ocurrió en la calle El Tordo al 1799, entre Nother y Bynnon, en San José. Según contó Giulana, hija de Karina, a El Diario Sur, el fuego se inició por un cortocircuito mientras se encontraban en la Clínica IMA visitando a su padre, quien permanece internado.
La vivienda quedó completamente destruida y solo pudieron rescatar los autos que estaban estacionados en la entrada y a una de las perras, que se encontraba en el patio trasero. Sin embargo, otra mascota quedó dentro y no lograron salvarla.
En el lugar vivían Karina Corbalán, su marido y sus dos hijos, de 19 y 24 años. Después de lo sucedido, tuvieron que trasladarse temporalmente a la casa de familiares. “Estamos atravesando este momento como podemos”, expresó Giulana al describir la situación.
Cómo ayudar a la familia que perdió todo en el incendio
Tras el incendio, allegados y vecinos se acercaron para colaborar con donaciones de ropa y zapatillas. De acuerdo a lo que explicó, ya cuentan con esos elementos y ahora buscan conseguir materiales de construcción para comenzar de nuevo: “Al no haber quedado nada, la prioridad es levantar algo mínimo para que puedan quedarse ahí”.
Quién fue Ramona Díaz
Ramona Díaz nació el 15 de julio de 1936 en la provincia de Tucumán y, durante su juventud, se instaló en la localidad de San José, en Almirante Brown. Allí se destacó por su compromiso social y su colaboración con los vecinos que más lo necesitaban. Fue una de las fundadoras de la iglesia Jesús El Buen Pastor, la Sociedad de Fomento La Tablada y el centro de salud de La Calandria. También acompañaba a las familias de la zona en los sepelios y colaboraba con distintos comedores.
Su compromiso con la comunidad también se reflejaba en su vida cotidiana. Su hijo, Gustavo Corbalán, recordó anteriormente en diálogo con El Diario Sur que Ramona llegó a sacar las garrafas de su propia casa para entregárselas a los comedores, incluso cuando eso significaba quedarse sin gas para cocinar. Falleció el 25 de septiembre de 2005, a los 69 años, luego de luchar contra el cáncer. Su legado continúa presente en el club que lleva su nombre, fundado por sus hijos en 2002 como un homenaje en vida a su labor y a los valores que transmitió.
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