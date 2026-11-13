Domingo de tradición en Almirante Brown: habrá desfile, ferias y shows

El Municipio de Almirante Brown realizará el próximo domingo 15 de noviembre una nueva edición de “Sabores de mi Pueblo” en la localidad de Ministro Rivadavia. La jornada comenzará a las 11:00 horas y contará con un desfile tradicionalista, ferias artesanales, gastronomía regional y espectáculos musicales en vivo.
La propuesta reunirá a artistas, ballets, agrupaciones folklóricas y productores locales que participarán de la feria. Entre los músicos anunciados se encuentran Facundo Giménez, Rocío Aymara, Juntos por el Chamamé, Los Méndez y Neypa Folk, entre otros.
También formarán parte de la programación la pareja Erneta-Gómez, ganadora del Pre Cosquín Alte. Brown, y Joao Ramírez, campeón provincial de Malambo Juvenil Pre Laborde.
Habrá visitas al casco histórico de Ministro Rivadavia
Los espectáculos estarán distribuidos en dos escenarios. El principal se instalará en la plaza Eva Perón, ubicada sobre la calle Lahille, entre Sandoval y Acosta. Además de las presentaciones musicales y las actividades gastronómicas, durante el encuentro se organizarán visitas por el casco histórico de la localidad. La iniciativa busca dar a conocer el patrimonio histórico y cultural de Ministro Rivadavia.
En relación con la propuesta, el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, señaló: “Esta propuesta forma parte de las iniciativas que impulsa nuestro Municipio para promover la cultura popular, acompañar a los artistas locales y fortalecer la identidad de las distintas localidades de Almirante Brown”.
Cómo llegar
Quienes quieran asistir en transporte público podrán utilizar distintas líneas de colectivos para llegar a Ministro Rivadavia. Desde la estación de Burzaco estará disponible la línea 266, ramal 4 Ministro Rivadavia. En tanto, desde Glew y Adrogué se podrá viajar con la línea 506, por avenida República Argentina.
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