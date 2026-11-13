Domingo de tradición en Almirante Brown: habrá desfile, ferias y shows

El Municipio de Almirante Brown realizará el próximo domingo 15 de noviembre una nueva edición de “Sabores de mi Pueblo” en la localidad de Ministro Rivadavia. La jornada comenzará a las 11:00 horas y contará con un desfile tradicionalista, ferias artesanales, gastronomía regional y espectáculos musicales en vivo.

La propuesta reunirá a artistas, ballets, agrupaciones folklóricas y productores locales que participarán de la feria. Entre los músicos anunciados se encuentran Facundo Giménez, Rocío Aymara, Juntos por el Chamamé, Los Méndez y Neypa Folk, entre otros.

También formarán parte de la programación la pareja Erneta-Gómez, ganadora del Pre Cosquín Alte. Brown, y Joao Ramírez, campeón provincial de Malambo Juvenil Pre Laborde.